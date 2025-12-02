MVP Νοεμβρίου ο Κένεθ Φαρίντ μετά τις σαρωτικές εμφανίσεις με τον Παναθηναϊκό - Βίντεο

Ο Κένεθ Φαρίντ «μεταμόρφωσε» τον Παναθηναϊκό AKTOR και κέρδισε το βραβείο του MVP για τον μήνα Νοέμβριο στην EuroLeague.

Το όνειρο για τον Κένεθ Φαρίντ συνεχίζεται!

Ο 36χρονος Αμερικανός σέντερ αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό AKTOR στις αρχές Νοεμβρίου ως μια λύση ανάγκης, λόγω των τραυματισμών των Λεσόρ, Χολμς και Γιουρτσέβεν και αποδείχθηκε... λίρα εκατό.

Ο «Manimal» κυριάρχησε από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι στο παρκέ κόντρα στην Παρί και με 4 σπουδαίες εμφανίσεις για την EuroLeague, βοήθησε τους «πράσινους» να τρέξουν αντίστοιχο νικηφόρο σερί.

Μάλιστα, με τις εμφανίσεις που έκανε κατάφερε να κερδίσει ένα σπουδαίο βραβείο, αυτό του MVP για τον μήνα Νοέμβριο στην EuroLeague!

Κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα ο Φαρίντ μετράει 13.5 πόντους, 7.5 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ, 2 μπλοκ και 19.8 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, σε 26:11 λεπτά συμμετοχής.

Δείτε τη στιγμή που ο Αμερικανός παρέλαβε το βραβείο του: