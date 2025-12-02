Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

MVP Νοεμβρίου ο Κένεθ Φαρίντ μετά τις σαρωτικές εμφανίσεις με τον Παναθηναϊκό - Βίντεο
Ηλίας Λαλιώτης Ηλίας Λαλιώτης 02 Δεκεμβρίου 2025, 19:17
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

MVP Νοεμβρίου ο Κένεθ Φαρίντ μετά τις σαρωτικές εμφανίσεις με τον Παναθηναϊκό - Βίντεο

Ο Κένεθ Φαρίντ «μεταμόρφωσε» τον Παναθηναϊκό AKTOR και κέρδισε το βραβείο του MVP για τον μήνα Νοέμβριο στην EuroLeague.

Το όνειρο για τον Κένεθ Φαρίντ συνεχίζεται!

Ο 36χρονος Αμερικανός σέντερ αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό AKTOR στις αρχές Νοεμβρίου ως μια λύση ανάγκης, λόγω των τραυματισμών των Λεσόρ, Χολμς και Γιουρτσέβεν και αποδείχθηκε... λίρα εκατό.

Ο «Manimal» κυριάρχησε από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι στο παρκέ κόντρα στην Παρί και με 4 σπουδαίες εμφανίσεις για την EuroLeague, βοήθησε τους «πράσινους» να τρέξουν αντίστοιχο νικηφόρο σερί.

Μάλιστα, με τις εμφανίσεις που έκανε κατάφερε να κερδίσει ένα σπουδαίο βραβείο, αυτό του MVP για τον μήνα Νοέμβριο στην EuroLeague!

Κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα ο Φαρίντ μετράει 13.5 πόντους, 7.5 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ, 2 μπλοκ και 19.8 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, σε 26:11 λεπτά συμμετοχής.

Δείτε τη στιγμή που ο Αμερικανός παρέλαβε το βραβείο του:


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός προπόνησης ο Γκραντ, ατομικό για Οσμάν και Χολμς

Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός προπόνησης ο Γκραντ, ατομικό για Οσμάν και Χολμς
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Sold out και πάλι το Telekom Center Athens

Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Sold out και πάλι το Telekom Center Athens

Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Με Βιλένα και Ταμπόρδα κόντρα στη Κηφισιά - Εκτός Τετέ, Τσιριβέγια και Πάλμερ-Μπράουν
49 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Με Βιλένα και Ταμπόρδα κόντρα στη Κηφισιά - Εκτός Τετέ, Τσιριβέγια και Πάλμερ-Μπράουν
EUROLEAGUE
MVP Νοεμβρίου ο Κένεθ Φαρίντ μετά τις σαρωτικές εμφανίσεις με τον Παναθηναϊκό - Βίντεο
1 ώρα πριν MVP Νοεμβρίου ο Κένεθ Φαρίντ μετά τις σαρωτικές εμφανίσεις με τον Παναθηναϊκό - Βίντεο
ΣΠΟΡ
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στα ημιτελικά του League Cup | «Περίπατος» κόντρα στον ΟΦΗ
1 ώρα πριν Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στα ημιτελικά του League Cup | «Περίπατος» κόντρα στον ΟΦΗ
EUROLEAGUE
Παρτίζαν: Ανακοινώθηκε ο Ζάρκο Πάσπαλι!
2 ώρες πριν Παρτίζαν: Ανακοινώθηκε ο Ζάρκο Πάσπαλι!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved