Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Sold out και πάλι το Telekom Center Athens
Οnsports Τeam 02 Δεκεμβρίου 2025, 12:09
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Sold out και πάλι το Telekom Center Athens

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού έκανε και πάλι το θαύμα του με τους "πράσινους" να εξαφανίζουν και το τελευταίο εισιτήριο για την αναμέτρηση της Παρασκευής με τη Βαλένθια. 

Έχει πάψει να αποτελεί είδηση αλλά αυτό που κάνει και φέτος ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι μοναδικό. 

Οι φίλοι του "τριφυλλιού" έχουν τρελάνει τα κοντέρ αναφορικά με την προσέλευσή τους στο Telekom Center Athens και την πίστη τους και την αγάπη τους προς την ομάδα. 

Για ένα ακόμα βράδυ ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του θα αγωνιστούν σε μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. 

Την Παρασκευή το βράδυ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια και στο T-Center δεν θα πέφτει... καρφίτσα, αφού οι φίλοι του Παναθηναϊκού φρόντισαν αρκετές ημέρες νωρίτερα να κάνουν ένα ακόμα sold out. 



