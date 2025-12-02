Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός προπόνησης ο Γκραντ, ατομικό για Οσμάν και Χολμς
Ηλίας Λαλιώτης Ηλίας Λαλιώτης 02 Δεκεμβρίου 2025, 18:00
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός προπόνησης ο Γκραντ, ατομικό για Οσμάν και Χολμς

Με αρκετά προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR για τον αγώνα με τη Βαλένθια.

Με μία προπόνηση στο Telekom Center Athens συνεχίστηκε το απόγευμα της Τρίτης (2/12) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR για τον αγώνα με την Βαλένθια (5/12, 21:15).

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Τζέντι Οσμάν και Ρισόν Χολμς, η συμμετοχή των οποίων κόντρα στην ισπανική ομάδα θα κριθεί μέσα στο επόμενο διήμερο.

Στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν βρίσκεται πλέον και ο Ομέρ Γιουρτσέβεν, ο οποίος αγωνίστηκε κανονικά με την εθνική Τουρκίας στα «παράθυρα» της FIBA.

Από την προπόνηση της Τρίτης (2/12) απουσίασε ο Τζέριαν Γκραντ, καθώς ταλαπωρείται από γαστρεντερίτιδα, αλλά υπάρχει αισιοδοξία πως θα είναι έτοιμος για το ματς της Παρασκευής (5/12, 21:15), στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague.



Ροή ειδήσεων

NBA
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η... εκκαθάριση που έκανε ο Greek Freak και προκάλεσε απορίες
20 λεπτά πριν Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η... εκκαθάριση που έκανε ο Greek Freak και προκάλεσε απορίες
BASKET LEAGUE
ΠΑΟΚ: Ψηλά στη λίστα με τους γκαρντ και ο Τίμι Άλεν
44 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Ψηλά στη λίστα με τους γκαρντ και ο Τίμι Άλεν
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός προπόνησης ο Γκραντ, ατομικό για Οσμάν και Χολμς
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός προπόνησης ο Γκραντ, ατομικό για Οσμάν και Χολμς
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός: Θερμή υποδοχή στη Σύρο για τους Πειραιώτες (pics)
1 ώρα πριν Ολυμπιακός: Θερμή υποδοχή στη Σύρο για τους Πειραιώτες (pics)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved