Παράνοια για Ομπράντοβιτς: LIVE η υποδοχή στο αεροδρόμιο από χιλιάδες οπαδούς της Παρτίζαν
Οnsports Τeam 27 Νοεμβρίου 2025, 19:00
Χιλιάδες φίλαθλοι της Παρτίζαν ετοιμάζονται να υποδεχθούν τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου για να του αλλάξουν απόφαση.

Το μέλλον του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Παρτίζαν είναι στον «αέρα», με τους φιλάθλους της ομάδας να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να παραμείνει.

Ο πολυνίκης Σέρβος προπονητής υπέβαλε την παραίτησή του την επομένη της βαριάς ήττας από τον Παναθηναϊκό AKTOR στο ΟΑΚΑ, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την κακή πορεία της ομάδας ως τώρα στην σεζόν, ενώ μάλιστα αποχαιρέτησε και τον κόσμο με επιστολή του.

Μία απόφαση που δεν έγινε δεκτή από το ΔΣ της Παρτίζαν, που προσπαθεί να μεταπείσει τον Ομπράντοβιτς να παραμείνει στο τιμόνι της ομάδας δίνοντάς του απόλυτη ελευθερία κινήσεων και εμπιστοσύνη να διαμορφώσει το ρόστερ όπως επιθυμεί.

Στην... εξίσωση έχουν μπει και οι φίλαθλοι του συλλόγου, οι οποίοι κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να του αλλάξουν απόφαση.

Έτσι, χιλιάδες Σέρβοι έχουν κατακλύσει το αεροδρόμιο του Βελιγραδίου για να υποδεχθούν τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος δεν επέστρεψε με την υπόλοιπη αποστολή μετά την ήττα στο Telekom Center Athens, αλλά επέλεξε να περάσει μερικές επιπλέον ημέρες στην Αθήνα.

 Δείτε LIVE την υποδοχή στον Ζοτς:


