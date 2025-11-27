ΕΠΑΘΛΑ: Στον Εισαγγελέα τα πορίσματα για το Βόλος - Πανσερραϊκός

Οnsports Τeam

Η ΕΠΑΘΛΑ έστειλε τα πορίσματα για τα παιχνίδια Βόλου - Πανσερραϊκού στην εισαγγελία και ΕΕΑ με την έρευνα για το συγκεκριμένο ματς να συνεχίζεται.

Η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ) προχώρησε στην αποστολή των πορισμάτων της σχετικά με τους αγώνες Βόλου - Πανσερραϊκού στα προηγούμενα Play Out της Stoiximan Super League, προκειμένου να διερευνηθούν τόσο σε ποινικό όσο και σε πειθαρχικό επίπεδο.

Το νήμα άρχισε να ξετυλίγεται από τις δηλώσεις του Ντάνιελ Σούντγκρεν αν και στη συνέχεια ο ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε στη χώρα μας προσπάθησε να τα... μαζέψει, λόγω της έκτασης που πήραν οι δηλώσεις του και του θορύβου που δημιουργήθηκε.

Τα ευρήματα έχουν ήδη σταλεί στον αθλητικό εισαγγελέα για το ποινικό μέρος και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για την πειθαρχική διαδικασία.