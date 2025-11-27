Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΕΠΑΘΛΑ: Στον Εισαγγελέα τα πορίσματα για το Βόλος - Πανσερραϊκός
Οnsports Τeam 27 Νοεμβρίου 2025, 19:47
SUPER LEAGUE

ΕΠΑΘΛΑ: Στον Εισαγγελέα τα πορίσματα για το Βόλος - Πανσερραϊκός

Η ΕΠΑΘΛΑ έστειλε τα πορίσματα για τα παιχνίδια Βόλου - Πανσερραϊκού στην εισαγγελία και ΕΕΑ με την έρευνα για το συγκεκριμένο ματς να συνεχίζεται. 

Η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ) προχώρησε στην αποστολή των πορισμάτων της σχετικά με τους αγώνες Βόλου - Πανσερραϊκού στα προηγούμενα Play Out της Stoiximan Super League, προκειμένου να διερευνηθούν τόσο σε ποινικό όσο και σε πειθαρχικό επίπεδο.

Το νήμα άρχισε να ξετυλίγεται από τις δηλώσεις του Ντάνιελ Σούντγκρεν αν και στη συνέχεια ο ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε στη χώρα μας προσπάθησε να τα... μαζέψει, λόγω της έκτασης που πήραν οι δηλώσεις του και του θορύβου που δημιουργήθηκε. 

Τα ευρήματα έχουν ήδη σταλεί στον αθλητικό εισαγγελέα για το ποινικό μέρος και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για την πειθαρχική διαδικασία. 



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Λατρεία για Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι – Δεν είπε κουβέντα στο αεροδρόμιο
10 λεπτά πριν Λατρεία για Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι – Δεν είπε κουβέντα στο αεροδρόμιο
EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς: Μεγάλη έκπληξη στην ενδεκάδα από τον Ράφα Μπενίτεθ
11 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς: Μεγάλη έκπληξη στην ενδεκάδα από τον Ράφα Μπενίτεθ
EUROPA LEAGUE
ΠΑΟΚ - Μπραν: Η σωτήρια επέμβαση του Παβλένκα στο πέναλτι των Νορβηγών - Βίντεο
19 λεπτά πριν ΠΑΟΚ - Μπραν: Η σωτήρια επέμβαση του Παβλένκα στο πέναλτι των Νορβηγών - Βίντεο
EUROLEAGUE
Euroleague: Αντίδραση από τους Τούρκους, Φενέρ και Εφές αρνούνται να παίξουν στο Ισραήλ
48 λεπτά πριν Euroleague: Αντίδραση από τους Τούρκους, Φενέρ και Εφές αρνούνται να παίξουν στο Ισραήλ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved