Euroleague: Αντίδραση από τους Τούρκους, Φενέρ και Εφές αρνούνται να παίξουν στο Ισραήλ

Οι ομάδες της γειτονικής χώρας δεν σκοπεύουν να ταξιδέψουν στο Τελ Αβίβ για τα ματς με Μακάμπι και Χάποελ, με τις αναμετρήσεις να αναμένεται να οριστούν σε ουδέτερες έδρες.

Πέρα από τα εντός έδρας παιχνίδια των ομάδων του Ισραήλ, ως τώρα και τα εκτός έδρας τους με αντιπάλους από την Τουρκία διεξάγονταν σε ουδέτερα γήπεδα. Έτσι, μετά την απόφαση της Euroleague να επιστρέψει η Μακάμπι και η Χάποελ στο Τελ Αβίβ, οι σύλλογοι της Κωνσταντινούπολης αντέδρασαν.

Φενέρμπαχτσε και Αναντόλου Έφες, δεν σκοπεύουν να ταξιδέψουν στο Ισραήλ για τις αναμετρήσεις με τους αντιπάλους από το Τελ Αβίβ. Θέση την οποία είχαν εκφράσει και με ανακοίνωση πριν μερικές εβδομάδες όταν συζητήθηκε το θέμα για πρώτη φορά.

Όπως αναφέρει το Basketnews μάλιστα, Φενέρ και Έφες ήδη έχουν ενημερώσει τη διοργάνωση πως δεν πρόκειται να ταξιδέψουν στο Ισραήλ για να αγωνιστούν. Επίσημη δικαιολογία είναι η κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, όμως πρόκειται κυρίως για τις σχέσεις ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ.

Η Euroleague προσπαθεί να βρει λύση σε αυτό το ζήτημα, με το πιθανότερο αυτή τη στιγμή να είναι το ενδεχόμενο διεξαγωγής των αγώνων αυτών σε ουδέτερη έδρα. Η τελική απόφαση αναμένεται σύντομα.