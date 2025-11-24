Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR: Μέσα ο Τολιόπουλος, εκτός οι Οσμάν και Γιούρτσεβεν με Παρτιζάν
INTIME SPORTS
Onsports Team 24 Νοεμβρίου 2025, 15:32
EUROLEAGUE



Ο Παναθηναϊκός θα παρουσιαστεί χωρίς τους Τσεντί Οσμάν και Όμερ Γιούρτσεβεν στο παιχνίδι με την Παρτιζάν, όπου ο Εργκίν Αταμάν θα έχει στη διάθεση του τον Βασίλη Τολιόπουλο.

Μία επιστροφή και μία νέα απουσία για το «τριφύλλι» σε σχέση με την αναμέτρηση απέναντι στην Ντουμπάι.

Ο Τολιόπουλος ξεπέρασε τη θλάση που τον είχε αφήσει εκτός και προπονήθηκε κανονικά τη Δευτέρα (24/11), ενώ ο Όσμαν θα μείνει εκτός δράσης λόγω του διαστρέμματος που υπέστη.

Σε στάση αναμονής παραμένει και η επιστροφή του Γιούρτσεβεν. Ο Τούρκος σέντερ δεν θα δώσει το «παρών» ούτε απέναντι στην Παρτιζάν, με τις ενδείξεις να συγκλίνουν πως στόχος είναι το παιχνίδι με τη Βαλένθια.

Εκτός αποστολής παραμένουν, όπως είναι αναμενόμενο, και οι Ματίας Λεσόρ και Ρίσον Χολμς. Ο Γάλλος σέντερ θα υποβληθεί εντός της ημέρας σε αρθροσκόπηση, ενώ ο Αμερικανός συνεχίζει την αντίστροφη μέτρηση μέχρι την επιστροφή του στα παρκέ.


