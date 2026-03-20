Βαθμολογία UEFA: Η ΑΕΚ κρατάει στο χέρι της τη 10η θέση για την Ελλάδα

INTIME SPORTS

Οnsports team

Η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να δώσει τους απαραίτητους πόντους, ώστε η Ελλάδα να περάσει την Τσεχία και να ανέβει στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA.

Η ΑΕΚ ηττήθηκε 0-2 από την Τσέλιε στην Allwyn Arena, αλλά προκρίθηκε στα προημιτελικά του Conference League.

Η «Ένωση» είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που συνεχίζει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις κι έχει την ευκαιρία να δώσει τους απαραίτητους βαθμούς στη χώρα μας.

Η Ελλάδα βρίσκεται στο κυνήγι της 10ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA, απέχοντας 513 πόντους (48.012 – 48.525) από την Τσεχία. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η νίκη δίνει 400 πόντους, η ισοπαλία 200 κι η πρόκριση έξτρα 100.

Σε περίπτωση, λοιπόν, που η ΑΕΚ πάρει την πρόκριση επί της Ράγιο Βαγιεκάνο με μια νίκη και μια ισοπαλία, τότε η Ελλάδα θα βρεθεί στη 10η θέση.

Η βαθμολογία της UEFA

09. Τουρκία 51.875 (+11.075 – 0/5)

10. Τσεχία 48.525 (+11.025 – 0/5)

11. Ελλάδα 48.012 (+13.800 – 1/5)

12. Πολωνία 46.750 (+15.750 – 0/4)

13. Δανία 42.106 (+12.250 – 0/4)

14. Νορβηγία 41.237 (+8.050 – 0/5)

15. Κύπρος 35.693 (+12.156 – 0/4)

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για τη σεζόν 2026/27

10η θέση

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Phase του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η θέση