Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Βαθμολογία UEFA: Η ΑΕΚ κρατάει στο χέρι της τη 10η θέση για την Ελλάδα
INTIME SPORTS
Οnsports team 20 Μαρτίου 2026, 01:11
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

Η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να δώσει τους απαραίτητους πόντους, ώστε η Ελλάδα να περάσει την Τσεχία και να ανέβει στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA.

Η ΑΕΚ ηττήθηκε 0-2 από την Τσέλιε στην Allwyn Arena, αλλά προκρίθηκε στα προημιτελικά του Conference League.

Η «Ένωση» είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που συνεχίζει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις κι έχει την ευκαιρία να δώσει τους απαραίτητους βαθμούς στη χώρα μας.

Η Ελλάδα βρίσκεται στο κυνήγι της 10ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA, απέχοντας 513 πόντους (48.012 – 48.525) από την Τσεχία. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η νίκη δίνει 400 πόντους, η ισοπαλία 200 κι η πρόκριση έξτρα 100.  

Σε περίπτωση, λοιπόν, που η ΑΕΚ πάρει την πρόκριση επί της Ράγιο Βαγιεκάνο με μια νίκη και μια ισοπαλία, τότε η Ελλάδα θα βρεθεί στη 10η θέση.

Η βαθμολογία της UEFA

  • 09. Τουρκία 51.875 (+11.075 – 0/5)
  • 10. Τσεχία 48.525 (+11.025 – 0/5)
  • 11. Ελλάδα 48.012 (+13.800 – 1/5)
  • 12. Πολωνία 46.750 (+15.750 – 0/4)
  • 13. Δανία 42.106 (+12.250 – 0/4)
  • 14. Νορβηγία 41.237 (+8.050 – 0/5)
  • 15. Κύπρος 35.693 (+12.156 – 0/4)

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για τη σεζόν 2026/27

10η θέση

  • Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Phase του Champions League
  • Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
  • Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
  • Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
  • Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η θέση

  • Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
  • Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
  • Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
  • Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
  • Tέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League


Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μπαρτσελόνα: Αφήνει και πάλι το «Καμπ Νου»
1 ώρα πριν Μπαρτσελόνα: Αφήνει και πάλι το «Καμπ Νου»
CONFERENCE LEAGUE
ΑΕΚ – Τσέλιε: Τα highlights της ρεβάνς για τους «16» του Conference League
2 ώρες πριν ΑΕΚ – Τσέλιε: Τα highlights της ρεβάνς για τους «16» του Conference League
CONFERENCE LEAGUE
Βαθμολογία UEFA: Η ΑΕΚ κρατάει στο χέρι της τη 10η θέση για την Ελλάδα
2 ώρες πριν Βαθμολογία UEFA: Η ΑΕΚ κρατάει στο χέρι της τη 10η θέση για την Ελλάδα
EUROPA LEAGUE
Europa League: Τα ζευγάρια των προημιτελικών
3 ώρες πριν Europa League: Τα ζευγάρια των προημιτελικών
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved