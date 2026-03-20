Μπαρτσελόνα: Αφήνει και πάλι το «Καμπ Νου»
Onsports Team 20 Μαρτίου 2026, 02:21
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Μπαρτσελόνα

H Μπαρτσελόνα θα χρειαστεί να μετακομίσει στο στάδιο «Johan Cruyff», εγκατάσταση δίπλα στο προπονητικό κέντρο του καταλανικού συλλόγου.

Η μετακόμιση αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2027 και θεωρείται απαραίτητη, δεδομένου ότι οι εργασίες στο «Camp Nou» θα εισέλθουν σε μια νέα φάση που περιλαμβάνει την κάλυψη ολόκληρου του σταδίου με νέα στέγη.

Αυτό αποκάλυψε ο πρόεδρος τη Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, μιλώντας στον καταλανικό ραδιοφωνικό σταθμό RAC1:

«Αυτή είναι μια εναλλακτική λύση για ορισμένους αγώνες, ενώ η στέγη θα εγκατασταθεί, διαδικασία η οποία θα ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2027 και θα διαρκέσει για μικρό χρονικό διάστημα», δήλωσε.

«Θέλουμε να επεκτείνουμε το στάδιο Γιόχαν Κρόιφ κατά 10.000 θεατές (από 8.000 σε 18.000). Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει αντίρρηση. Δεν θέλουμε να επιστρέψουμε στο Μονζουίκ», πρόσθεσε.



