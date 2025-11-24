Ομπράντοβιτς: «Ο Παναθηναϊκός έχει το καλύτερο ρόστερ στη EuroLeague»

Οnsports Τeam

Ο Σέρβος τεχνικός της Παρτιζάν, λίγο πριν την αναμέτρηση με τους «πράσινους» έσταξε μέλι για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Η Παρτιζάν προσπαθεί αν βρει τον… δρόμο της και μετά από μια δύσκολη αγωνιστική περίοδο ήρθε η άνετη και ευρεία νίκη κόντρα στην Στουντέτσκι με 94-72 για να φτιάξει κάπως το κλίμα στα αποδυτήρια.

Τώρα, ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τον μεγάλο βαθμό δυσκολίας που υπάρχει για την ομάδα του και να στάζει… μέλι για τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το ματς με τον Παναθηναϊκό: «Παίζουμε εναντίον μιας ομάδας που έχει το καλύτερο ρόστερ στην Εuroleague. Είναι γεμάτοι παντού. Θα πρέπει να παίξουμε καλύτερα από το μέγιστο της απόδοσής μας, αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και θέλουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Πάμε εκεί με μεγάλο σεβασμό, αλλά πρέπει επίσης να πιστέψουμε στους εαυτούς μας».

Για την εντυπωσιακή επιστροφή του Τζαμπάρι Πάρκερ με 28 πόντους: «Είχε τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής, επειδή δεν έπαιζε το τελευταίο διάστημα και ήταν απαραίτητο να βρει αγωνιστικό ρυθμό. Έκανε εξαιρετική εμφάνιση».