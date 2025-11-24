Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ομπράντοβιτς: «Ο Παναθηναϊκός έχει το καλύτερο ρόστερ στη EuroLeague»
Οnsports Τeam 24 Νοεμβρίου 2025, 09:18
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Ομπράντοβιτς: «Ο Παναθηναϊκός έχει το καλύτερο ρόστερ στη EuroLeague»

Ο Σέρβος τεχνικός της Παρτιζάν, λίγο πριν την αναμέτρηση με τους «πράσινους» έσταξε μέλι για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Η Παρτιζάν προσπαθεί αν βρει τον… δρόμο της και μετά από μια δύσκολη αγωνιστική περίοδο ήρθε η άνετη και ευρεία νίκη κόντρα στην Στουντέτσκι με 94-72 για να φτιάξει κάπως το κλίμα στα αποδυτήρια.

Τώρα, ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τον μεγάλο βαθμό δυσκολίας που υπάρχει για την ομάδα του και να στάζει… μέλι για τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το ματς με τον Παναθηναϊκό: «Παίζουμε εναντίον μιας ομάδας που έχει το καλύτερο ρόστερ στην Εuroleague. Είναι γεμάτοι παντού. Θα πρέπει να παίξουμε καλύτερα από το μέγιστο της απόδοσής μας, αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και θέλουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Πάμε εκεί με μεγάλο σεβασμό, αλλά πρέπει επίσης να πιστέψουμε στους εαυτούς μας».

Για την εντυπωσιακή επιστροφή του Τζαμπάρι Πάρκερ με 28 πόντους: «Είχε τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής, επειδή δεν έπαιζε το τελευταίο διάστημα και ήταν απαραίτητο να βρει αγωνιστικό ρυθμό. Έκανε εξαιρετική εμφάνιση».



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Super League: Μάχη για play offs στο Πανθεσσαλικό, «τελικός» στη Λάρισα
26 λεπτά πριν Super League: Μάχη για play offs στο Πανθεσσαλικό, «τελικός» στη Λάρισα
EUROLEAGUE
Ομπράντοβιτς: «Ο Παναθηναϊκός έχει το καλύτερο ρόστερ στη EuroLeague»
30 λεπτά πριν Ομπράντοβιτς: «Ο Παναθηναϊκός έχει το καλύτερο ρόστερ στη EuroLeague»
STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/11) - Πού θα δείτε τα Βόλος-Λεβαδειακός και ΑΕΛ Novibet-ΟΦΗ
43 λεπτά πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/11) - Πού θα δείτε τα Βόλος-Λεβαδειακός και ΑΕΛ Novibet-ΟΦΗ
STORIES
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (24/11) - «Μπαλάρα και 3άρα» ο Παναθηναϊκός
1 ώρα πριν Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (24/11) - «Μπαλάρα και 3άρα» ο Παναθηναϊκός
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved