Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν: Ο Λότερμοζερ στο Telekom Center Athens
Οnsports Τeam 24 Νοεμβρίου 2025, 10:04
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν: Ο Λότερμοζερ στο Telekom Center Athens

Η EuroLeague έκανε γνωστούς τους διαιτητές της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Παρτιζάν για την 13η αγωνιστική της διοργάνωσης. 

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από ένα σερί νικών, με τελευταία την νίκη επί της  Ντουμπάι και αύριο το βράδυ (21:15) φιλοξενεί στο Telekom Center Athens την ομάδα της Παρτιζάν, θέλοντας να προσθέσει μία ακόμα νίκη στο ενεργητικό του. 

Εν όψει της αναμέτρησης η EuroLeague γνωστοποίησε τους διαιτητές που θα κληθούν να διευθύνουν την αναμέτρηση. 

Αυτοί θα είναι οι Ρόμπερ Λοτερμόζερ (Γερμανία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Αλμπέρτο Μπαένα (Ισπανία). 


