Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν: Ο Λότερμοζερ στο Telekom Center Athens

Οnsports Τeam

Η EuroLeague έκανε γνωστούς τους διαιτητές της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Παρτιζάν για την 13η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από ένα σερί νικών, με τελευταία την νίκη επί της Ντουμπάι και αύριο το βράδυ (21:15) φιλοξενεί στο Telekom Center Athens την ομάδα της Παρτιζάν, θέλοντας να προσθέσει μία ακόμα νίκη στο ενεργητικό του.

Εν όψει της αναμέτρησης η EuroLeague γνωστοποίησε τους διαιτητές που θα κληθούν να διευθύνουν την αναμέτρηση.

Αυτοί θα είναι οι Ρόμπερ Λοτερμόζερ (Γερμανία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Αλμπέρτο Μπαένα (Ισπανία).