Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν: Ο Λότερμοζερ στο Telekom Center Athens
Η EuroLeague έκανε γνωστούς τους διαιτητές της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Παρτιζάν για την 13η αγωνιστική της διοργάνωσης.
Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από ένα σερί νικών, με τελευταία την νίκη επί της Ντουμπάι και αύριο το βράδυ (21:15) φιλοξενεί στο Telekom Center Athens την ομάδα της Παρτιζάν, θέλοντας να προσθέσει μία ακόμα νίκη στο ενεργητικό του.
Εν όψει της αναμέτρησης η EuroLeague γνωστοποίησε τους διαιτητές που θα κληθούν να διευθύνουν την αναμέτρηση.