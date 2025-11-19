Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: «Μου έχει λείψει» - Ο Χολμς δεν βλέπει την ώρα να παίξει ξανά στο Τ-Center Athens
INTIME SPORTS
Onsports Team 19 Νοεμβρίου 2025, 20:35
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: «Μου έχει λείψει» - Ο Χολμς δεν βλέπει την ώρα να παίξει ξανά στο Τ-Center Athens

Ο Ρισόν Χολμς μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού και δεν βλέπει την ώρα να αγωνιστεί και πάλι στο Τelekom Center Athens.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν, ο Αμερικανός ψηλός αναμένεται να πατήσει και πάλι παρκέ σε δύο εβδομάδες.

Ο Χολμς υπέστη ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου στο δεξί γόνατο στον αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 28 Οκτωβρίου.

Με ποστάρισμα του στα social media, ο 32χρονος έδειξε το πόσο πολύ θέλει να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του «τριφυλλιού». «Μου έχει λείψει» ήταν το σχόλιο του Χολμς στη φωτογραφία που ανέβασε, όπου τον δείχνει να πανηγυρίζει στο Telekom Center Athens.

Δείτε το ποστάρισμα του Ρισόν Χολμς

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Γιούρτσεβεν και Τολιόπουλο κόντρα στην Ντουμπάι

Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Γιούρτσεβεν και Τολιόπουλο κόντρα στην Ντουμπάι
EUROLEAGUE

Αταμάν: «Δεν έχουμε χρόνο να αναζητήσουμε νέο σέντερ»

Αταμάν: «Δεν έχουμε χρόνο να αναζητήσουμε νέο σέντερ»
EUROLEAGUE

Σορτς: «Ότι είπαμε με τον Αταμάν θα μείνει μεταξύ μας»

Σορτς: «Ότι είπαμε με τον Αταμάν θα μείνει μεταξύ μας»

Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: «Μου έχει λείψει» - Ο Χολμς δεν βλέπει την ώρα να παίξει ξανά στο Τ-Center Athens
48 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: «Μου έχει λείψει» - Ο Χολμς δεν βλέπει την ώρα να παίξει ξανά στο Τ-Center Athens
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ – Άρης: Συνεχίζονται τα προβλήματα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, ενόψει του αγώνα στην OPAP Arena
1 ώρα πριν ΑΕΚ – Άρης: Συνεχίζονται τα προβλήματα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, ενόψει του αγώνα στην OPAP Arena
ΣΠΟΡ
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 29-27: Της έσπασε το αήττητο κι έβαλε φωτιά στην κορυφή – Πρώτη νίκη μετά από 7 χρόνια!
2 ώρες πριν ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 29-27: Της έσπασε το αήττητο κι έβαλε φωτιά στην κορυφή – Πρώτη νίκη μετά από 7 χρόνια!
CHAMPIONS LEAGUE
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Sold out ο μεγάλος αγώνας του «Γ. Καραϊσκάκης» για το Champions League
2 ώρες πριν Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Sold out ο μεγάλος αγώνας του «Γ. Καραϊσκάκης» για το Champions League
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved