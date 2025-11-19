Παναθηναϊκός: «Μου έχει λείψει» - Ο Χολμς δεν βλέπει την ώρα να παίξει ξανά στο Τ-Center Athens

INTIME SPORTS

Onsports Team

Ο Ρισόν Χολμς μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού και δεν βλέπει την ώρα να αγωνιστεί και πάλι στο Τelekom Center Athens.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν, ο Αμερικανός ψηλός αναμένεται να πατήσει και πάλι παρκέ σε δύο εβδομάδες.

Ο Χολμς υπέστη ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου στο δεξί γόνατο στον αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 28 Οκτωβρίου.

Με ποστάρισμα του στα social media, ο 32χρονος έδειξε το πόσο πολύ θέλει να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του «τριφυλλιού». «Μου έχει λείψει» ήταν το σχόλιο του Χολμς στη φωτογραφία που ανέβασε, όπου τον δείχνει να πανηγυρίζει στο Telekom Center Athens.

Δείτε το ποστάρισμα του Ρισόν Χολμς