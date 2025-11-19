Αταμάν: «Δεν έχουμε χρόνο να αναζητήσουμε νέο σέντερ»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση της ομάδας του με την Ντουμπάι βάζοντας τέλος στην κουβέντα για την απόκτηση ενός ακόμα παίκτη στη θέση "5".

Ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα για το τζάμπολ της αυριανής εντός έδρας αναμέτρηση με την Ντουμπάι, για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Εργκίν Αταμάν να τονίζει πως οι παίκτες του θα πρέπει να αφήσουν πίσω τους όσα έγιναν την περασμένη εβδομάδα σε Γαλλία και Ισπανία, ενώ έβαλε τέλος στη συζήτηση περί νέας μεταγραφής.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τα παιχνίδια της προηγούμενης εβδομάδας: “Ξεχνάμε την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα έχουμε καινούργιο παιχνίδι. Η Ντουμπάι είναι νέα ομάδα στη EuroLeague, όμως έχει παίκτες με εμπειρία, όπως τον Πετρούσεβ και τον Μπέικον. Ο Καμπενγκέλε έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν. Σίγουρα νιώθουμε καλύτερα σε σχέση με μία εβδομάδα πριν”.

Για τον Γιούρτσεβεν: “Ο Ομέρ ακόμη δεν είναι υγιής, πονάει. Ελπίζω να είναι 100% έτοιμος για το επόμενο παιχνίδι με την Παρτίζαν την Τρίτη”.

Για το ότι η ομάδα ήταν εντελώς διαφορετική την προηγούμενη εβδομάδα: “Κένεθ Φαρίντ. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Δεν μπορείς να παίξεις μπάσκετ για 40 λεπτά χωρίς σέντερ. Να παίξεις ολόκληρο παιχνίδι χωρίς σέντερ είναι απίθανο. Είχαμε πολλά προγράμματα. Τώρα με τη συμβολή του η ομάδα βρήκε ισορροπία. Στην ομάδα αν χάσεις κάτι, είναι πρόβλημα για όλους τους άλλους παίκτες. Ο Φαρίντ έκανε πολύ καλή δουλειά στα προηγούμενα παιχνίδια”.

Για το αν η ομάδα είναι ακόμη στην αγορά μετά την απόκτηση του Φαρίντ: “Μέχρι τη διακοπή των εθνικών ομάδων, έχουμε δύο παιχνίδια. Δεν υπάρχει χρόνος για να αναζητήσουμε νέο παίκτη. Πιστεύω σε αυτή την περίοδο, ο Γιούρτσεβεν θα επιστρέψει και μετά τη διακοπή ελπίζω ότι ο Χολμς θα επιστρέψει και θα είμαστε σε πλήρες ρόστερ, οπότε δεν θα είμαστε στην αγορά”