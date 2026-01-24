Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός – Βόλος: Με δέκα νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα οι «ερυθρόλευκοι»
Onsports Team 24 Ιανουαρίου 2026, 16:30
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός – Βόλος: Με δέκα νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα οι «ερυθρόλευκοι»

Μαζικό rotation απ’ τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που κρατά στο βασικό σχήμα συγκριτικά με το ματς κόντρα στην Λεβερκούζεν, μόνο τον Τζολάκη.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο για την Super League. Λίγες μέρες μετά το ματς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν και λίγες μέρες πριν αγωνιστεί στην Ολλανδία με τον Άγιαξ, παίζοντας τα… ρέστα του για πρόκριση στα νοκ άουτ του Champions League.

Έτσι, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πραγματοποιεί μαζικό rotation στην αρχική ενδεκάδα. Διατηρώντας μόνο τον Τζολάκη και αλλάζοντας όλους τους παίκτες που αγωνίζονται στο γήπεδο εκτός τερματοφύλακα.

Καλογερόπουλος, Μπιανκόν, Μάνσα και Μπρούνο η τετράδα της άμυνας. Γκαρθία και Σιπιόνιο μπροστά τους στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ο Νασιμέντο σε ελεύθερο δημιουργικό ρόλο, με τους Ποντένσε και Στρεφέτσα στα «φτερά». Κορυφή στην επίθεση ο Ελ Κααμπί.

G_bv32jW0AAgatO.jpg



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Πανσερραϊκός: Έγινε «Λιοντάρι» ο Μπιλέ
10 λεπτά πριν Μεταγραφές, Πανσερραϊκός: Έγινε «Λιοντάρι» ο Μπιλέ
SUPER LEAGUE
LIVE Ολυμπιακός – Βόλος: Η… επιστροφή των «ερυθρόλευκων» στη Super League
41 λεπτά πριν LIVE Ολυμπιακός – Βόλος: Η… επιστροφή των «ερυθρόλευκων» στη Super League
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός – Βόλος: Με δέκα νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα οι «ερυθρόλευκοι»
57 λεπτά πριν Ολυμπιακός – Βόλος: Με δέκα νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα οι «ερυθρόλευκοι»
SUPER LEAGUE
Αντίνο: «Δεν βλέπω την ώρα να αγωνιστώ – Κίνητρό μου το ενδιαφέρον όλων»
1 ώρα πριν Αντίνο: «Δεν βλέπω την ώρα να αγωνιστώ – Κίνητρό μου το ενδιαφέρον όλων»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved