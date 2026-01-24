Μεταγραφές, Ντόρτμουντ: Εξετάζει σοβαρά Καρέτσα - Οι απίστευτες απαιτήσεις της Γκενκ

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μεταγραφικού ενδιαφέροντος βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ο Κώστας Καρέτσας, με τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό να πληθαίνουν γύρω από το όνομα του νεαρού άσου της Γκενκ και της Εθνικής Ελλάδας.

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του στο βελγικό πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα να προσελκύσει το βλέμμα κορυφαίων συλλόγων. Στην Αγγλία, η «Sun» τον αποθεώνει μέσα από συνεχόμενα ρεπορτάζ, υπογραμμίζοντας ότι το αγωνιστικό του προφίλ ταιριάζει απόλυτα σε ομάδες όπως η Τσέλσι και η Μάντσεστερ Σίτι.

Την ίδια στιγμή, έντονο είναι και το ενδιαφέρον από τη Γερμανία. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν γερμανικά Μέσα, η Ντόρτμουντ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Καρέτσα, βλέποντάς τον ως πιθανό αντικαταστάτη του Γιούλιαν Μπραντ, του οποίου το συμβόλαιο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι.

Ωστόσο, το οικονομικό σκέλος μόνο απλό δεν είναι. Η Γκενκ φέρεται να κοστολογεί τον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή κοντά στα 35 εκατομμύρια ευρώ, με τους Γερμανούς να σημειώνουν πως η Ντόρτμουντ θα προχωρήσει σε μια τέτοια επένδυση μόνο στην περίπτωση που προηγηθεί κάποια σημαντική πώληση στο ρόστερ της.