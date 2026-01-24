Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μεταγραφές, Ντόρτμουντ: Εξετάζει σοβαρά Καρέτσα - Οι απίστευτες απαιτήσεις της Γκενκ
Eurokinissi Sports
Οnsports Τeam 24 Ιανουαρίου 2026, 15:38
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Γκενκ / Μπορούσια Ντόρτμουντ

Μεταγραφές, Ντόρτμουντ: Εξετάζει σοβαρά Καρέτσα - Οι απίστευτες απαιτήσεις της Γκενκ

Στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μεταγραφικού ενδιαφέροντος βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ο Κώστας Καρέτσας, με τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό να πληθαίνουν γύρω από το όνομα του νεαρού άσου της Γκενκ και της Εθνικής Ελλάδας.

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του στο βελγικό πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα να προσελκύσει το βλέμμα κορυφαίων συλλόγων. Στην Αγγλία, η «Sun» τον αποθεώνει μέσα από συνεχόμενα ρεπορτάζ, υπογραμμίζοντας ότι το αγωνιστικό του προφίλ ταιριάζει απόλυτα σε ομάδες όπως η Τσέλσι και η Μάντσεστερ Σίτι.

Την ίδια στιγμή, έντονο είναι και το ενδιαφέρον από τη Γερμανία. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν γερμανικά Μέσα, η Ντόρτμουντ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Καρέτσα, βλέποντάς τον ως πιθανό αντικαταστάτη του Γιούλιαν Μπραντ, του οποίου το συμβόλαιο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι.

Ωστόσο, το οικονομικό σκέλος μόνο απλό δεν είναι. Η Γκενκ φέρεται να κοστολογεί τον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή κοντά στα 35 εκατομμύρια ευρώ, με τους Γερμανούς να σημειώνουν πως η Ντόρτμουντ θα προχωρήσει σε μια τέτοια επένδυση μόνο στην περίπτωση που προηγηθεί κάποια σημαντική πώληση στο ρόστερ της.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές, Ντόρτμουντ: Εξετάζει σοβαρά Καρέτσα - Οι απίστευτες απαιτήσεις της Γκενκ
18 λεπτά πριν Μεταγραφές, Ντόρτμουντ: Εξετάζει σοβαρά Καρέτσα - Οι απίστευτες απαιτήσεις της Γκενκ
ΣΠΟΡ
Australian Open: Εύκολα στους «16» ο Τζόκοβιτς
52 λεπτά πριν Australian Open: Εύκολα στους «16» ο Τζόκοβιτς
SUPER LEAGUE
Αστέρας AKTOR - ΑΕΚ: Δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμα εισιτήρια
1 ώρα πριν Αστέρας AKTOR - ΑΕΚ: Δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμα εισιτήρια
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Έρχεται το απόλυτο Après Ski Party στo Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων
2 ώρες πριν Έρχεται το απόλυτο Après Ski Party στo Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved