Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Γιούρτσεβεν και Τολιόπουλο κόντρα στην Ντουμπάι

Για ένα ακόμα παιχνίδι ο Εργκίν Αταμάν δε θα έχει στη διάθεσή του τον Τούρκο σέντερ και τον Έλληνα περιφερειακό και φυσικά τον Ρισόν Χολμς που ακόμα δεν είναι σε θέση... επιστροφής στη δράση.

Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει την προετοιμασία του για την αυριανή εντός έδρας αναμέτρηση με την Ντουμπάι, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague, με την ομάδα του "τριφυλλιού" να έχει να αντιμετωπίσει και πάλι αρκετά προβλήματα.

Εκτός από τον απόντα Ματίας Λεσόρ αλλά και τον Ρισόν Χολμς που δεν έχει μπει ακόμα σε διαδικασία... επιστροφής, ο Εργκίν Αταμάν δε μπορεί να υπολογίζει και στις υπηρεσίες των Ομέρ Γιούρτσεβεν και Βασίλη Τολιόπουλου.

Ο Τούρκος σέντερ, πάντως, είναι σε καλό.. δρόμο και όπως τόνισε στις δηλώσεις του και ο Εργκίν Αταμάν είναι πολύ πιθανό να είναι στον αγώνα της Τρίτης κόντρα στην Παρτιζάν, στο Telekom Center Athens.