Παναθηναϊκός: Η διάγνωση για τον τραυματισμό του Χολμς - Τα ματς που θα χάσει σε Euroleague και GBL

INTIME SPORTS

Onsports Team

Ο Ρισόν Χολμς στάθηκε άτυχος, καθώς τραυματίστηκε στο δεξί του γόνατο κατά τη διάρκεια του δεύτερου δεκαλέπτου του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με την πρώτη διάγνωση να κάνει λόγο για ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου στο δεξί γόνατο.

Ο Ρισόν Χολμς χτύπησε όταν σε σκριν που έδωσε συγκρούστηκε με τον Ντιμπαρτολομέο, με αποτέλεσμα να πέσει στο παρκέ, πιάνοντας το γόνατό του.

Ο Αμερικανός σέντερ, ο οποίος αποχώρησε δείχνοντας να πονάει έντονα, υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, τα αποτελέσματα των οποίων έδειξαν πως υπέστη ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου δεξιού γόνατος.

Ο Χολμς αναμένεται να ακολουθήσει συντηρητική αγωγή, με την επιστροφή του στη δράση να προσδιορίζεται σε περίπου έναν μήνα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.

Ο Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου είχε τονίσει ότι η κατάσταση του παίκτη είναι σοβαρή, ωστόσο τα νέα είναι εν μέρει θετικά, αφού δεν υπάρχει πρόβλημα στον χιαστό και δεν θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. «Η κατάσταση του Χολμς είναι σοβαρή. Οι γιατροί είπαν ότι σίγουρα θα μείνει εκτός για ένα μήνα. Το καλό είναι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στον χιαστό. Δεν θα χρειαστεί να κάνει χειρουργείο. Με θεραπεία ελπίζουμε να επιστρέψει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος τεχνικός.

Ο Χολμς αναμένεται να απουσιάσει από τα εξής παιχνίδια σε GBL και Euroleague: