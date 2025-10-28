Ομάδες

Αταμάν: «Ο Χολμς μπορεί να μείνει εκτός για έναν μήνα»
INTIME SPORTS
Onsports Team 28 Οκτωβρίου 2025, 23:38
EUROLEAGUE

Αταμάν: «Ο Χολμς μπορεί να μείνει εκτός για έναν μήνα»

Ο Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε στον τραυματισμό του Ρισόν Χολμς, τονίζοντας πως ο Αμερικανός σέντερ ενδέχεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έναν μήνα.

Την πρώτη εκ των έσω πληροφόρηση για τον τραυματισμό του Χολμς μετέφερε ο Τούρκος τεχνικός.

Στις δηλώσεις που έκανε στο flash interview, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Μου είπαν πως είναι ένας σοβαρός τραυματισμός στο γόνατο. Θα περιμένουμε τις εξετάσεις. Υπολογίζουν πως περίπου για ένα μήνα δεν θα τον έχω».

Όσον αφορά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο προπονητής των “πρασίνων” στάθηκε στην εικόνα της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο: «Στο δεύτερο ημίχρονο βρήκαμε τον εαυτό μας. Ο Ναν βρήκε τα σουτ του, ο Σλούκας οργάνωσε εξαιρετικά, ο Όσμαν ήταν πολύ καλός και ο Γιούρτσεβεν έκανε μεγάλη δουλειά στα ριμπάουντ και κυριάρχησε στη ρακέτα. Ειδικά στο 4ο δεκάλεπτο παίξαμε σπουδαία άμυνα, που μας έδωσε τη δυνατότητα να τρέξουμε. Δεν παίξαμε τέλεια αλλά πιέσαμε στην άμυνα, παίξαμε έξυπνα και πήραμε τη νίκη. Βρήκαμε τις καλές καταστάσεις και τον Γιούρτσεβεν. Συνεχίσαμε έτσι, πιέσαμε τη μπάλα, ο Όσμαν έπαιξε στο “4” και μας βοήθησε στην πίεση, ενώ επιθετικά παίξαμε έξυπνα».



