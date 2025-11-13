Ομάδες

Βαθμολογία Euroleague: Ανέβηκε στο 7-3 ο Ολυμπιακός, έπιασε τη Ζαλγκίρις
INTIME SPORTS
Onsports Team 13 Νοεμβρίου 2025, 00:49
EUROLEAGUE

Δείτε τα αποτελέσματα των αγώνων της Τετάρτης (12/11) και πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογίας της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός έκανε μια από τις καλύτερες φετινές εμφανίσεις του κι επικράτησε 95-78 της Ζαλγκίρις, ωστόσο ο νέος σοβαρός τραυματισμός του Κίναν Έβανς «πάγωσε» το ΣΕΦ κι επισκίασε τα πάντα.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκαν με το… μαχαίρι στα δόντια και δεν άφησαν περιθώρια στην ομάδα του Κάουνας. Κανείς, όμως, στο ΣΕΦ δεν μπορούσε να πανηγυρίσει με τον τρόπο που θα ήθελα ένα πολύ ωραίο μπασκετικό βράδυ για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι έπιασαν τη Ζαλγκίρις στο 7-3.

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (11/11)

  • Ντουμπάι - Ερυθρός Αστέρας 102-86
  • Φενέρμπαχτσε – Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-75
  • Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπασκόνια 114-89
  • Παρτίζαν – Μονακό 78-76
  • Βίρτους Μπολόνια – Αναντολού Εφές 99-89
  • Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 89-76
  • Παρί – Παναθηναϊκός AKTOR 95-101

Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (12/11)

  • Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις 95-78
  • Μπάγερν Μονάχου – Μπαρτσελόνα 74-75
  • Αρμάνι Μιλάνο – Βιλερμπάν 80-72

Η βαθμολογία

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 8-2
  2. Ζάλγκιρις 7-3
  3. Ολυμπιακός 7-3
  4. Ερυθρός Αστέρας 7-3
  5. Μονακό 6-4
  6. Βαλένθια 6-4
  7. Παναθηναϊκός AKTOR 6-4
  8. Μπαρτσελόνα 6-4
  9. Ρεάλ Μαδρίτης 5-5
  10. Αρμάνι Μιλάνο 5-5
  11. Φενέρμπαχτσε 5-5
  12. Βίρτους Μπολόνια 5-5
  13. Μπάγερν 5-5
  14. Παρί 4-6
  15. Ντουμπάι 4-6
  16. Παρτίζαν 4-6
  17. Αναντολού Εφές 3-7
  18. Μπασκόνια 3-7
  19. Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-8
  20. Βιλερμπάν 2-8

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Euroleague

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου

  • 20:30 Playmakers - Α΄μέρος Novasports Prime
  • 21:00 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports4
  • 21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας – Μονακό Novasports5
  • 21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime
  • 21:45 EuroLeague: Παρί – Βαλένθια Novasports Start
  • 22:00 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπασκόνια Novasports6
  • 23:45 Playmakers - B΄μέρος Novasports Prime

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου

  • 18:00 EuroLeague: Ντουμπάι – Ζάλγκιρις Novasports Start
  • 19:00 EuroLeague: Αναντολού Εφές – Μπάγερν Μονάχου Novasports5
  • 20:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
  • 21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν – Παρτίζαν Novasports6
  • 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός Novasports Prime
  • 21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα – Βίρτους Μπολόνια Novasports4
  • 23:30 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime


