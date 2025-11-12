Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός: Απίστευτη ατυχία για τον Κίναν Έβανς – Υπέστη νέα ρήξη αχιλλείου
INTIME SPORTS
Onsports Team 12 Νοεμβρίου 2025, 23:50
EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Απίστευτη ατυχία για τον Κίναν Έβανς – Υπέστη νέα ρήξη αχιλλείου

Δεν έχει προηγούμενο η ατυχία του Κίναν Έβανς, ο οποίος με την επιστροφή του στην ενεργό δράση υπέστη νέα ρήξη αχιλλείου στον αγώνα Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις.

Η ατυχία δεν λέει να αφήσει τον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στον αγώνα των «ερυθρόλευκων» με τη λιθουανική ομάδα στο ΣΕΦ.

Ο Έβανς επέστρεψε στην ενεργό δράση και βρέθηκε στην «ερυθρόλευκη» αποστολή για πρώτη φορά σε αγώνα της Euroleague. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον έβαλε στο παρκέ 2’16’’ πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου, με τον κόσμο του Ολυμπιακού να τον αποθεώνει.

Ο Έβανς, όμως, πρόλαβε να παίξει μόλις για 1’16’’, καθώς χτύπησε σε μια ανύποπτη φάση κι αποχώρησε υποβασταζόμενος. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε μαγνητική, τα αποτελέσματα της οποίας επιβεβαίωσε το χειρότερο σενάριο.

Για ακόμα μια φορά ο παίκτης καλείται να… ανέβει ένα βουνό, καθώς αναμένεται να μείνει εκτός για περίπου 10 μήνες. Να θυμίσουμε ότι είχε υποστεί ρήξη αχιλλείου στο δεξί πόδι στις 5 Ιανουαρίου του 2023 και ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στις 26 Μαΐου του 2024.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
EUROLEAGUE

Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις 95-78: Το σοκ με τον Έβανς «πάγωσε» τα χαμόγελα (βίντεο)

Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις 95-78: Το σοκ με τον Έβανς «πάγωσε» τα χαμόγελα (βίντεο)
EUROLEAGUE

ΣΟΚ με Έβανς: Τραυματίστηκε, αποχώρησε υποβασταζόμενος και πήγε στο νοσοκομείο για εξετάσεις

ΣΟΚ με Έβανς: Τραυματίστηκε, αποχώρησε υποβασταζόμενος και πήγε στο νοσοκομείο για εξετάσεις

Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Φουλάρει για πρωτιά ο ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup, νέα ήττα ο Πανιώνιος στο Eurocup
49 λεπτά πριν Φουλάρει για πρωτιά ο ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup, νέα ήττα ο Πανιώνιος στο Eurocup
EUROLEAGUE
Βαθμολογία Euroleague: Ανέβηκε στο 7-3 ο Ολυμπιακός, έπιασε τη Ζαλγκίρις
1 ώρα πριν Βαθμολογία Euroleague: Ανέβηκε στο 7-3 ο Ολυμπιακός, έπιασε τη Ζαλγκίρις
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Απίστευτη ατυχία για τον Κίναν Έβανς – Υπέστη νέα ρήξη αχιλλείου
2 ώρες πριν Ολυμπιακός: Απίστευτη ατυχία για τον Κίναν Έβανς – Υπέστη νέα ρήξη αχιλλείου
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: «Μείνε δυνατός Κίναν» - Το μήνυμα συμπαράστασης του «τριφυλλιού» στον Έβανς
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός AKTOR: «Μείνε δυνατός Κίναν» - Το μήνυμα συμπαράστασης του «τριφυλλιού» στον Έβανς
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved