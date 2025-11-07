Τέλος ο Φαρίντ από την TSG GhostHawks

Η ομάδα του Κένεθ Φαρίντ στην Ταϊβάν ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Η TSG GhostHawks με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε τη λύση της συνεργασίας της με τον Κένεθ Φαρίντ, με τον δρόμο πλέον για τον Παναθηναϊκό να είναι... ορθάνοιχτος.

«Ενώ η ομάδα είναι βαθιά λυπημένη για την αποχώρησή του, σέβεται την απόφαση του παίκτη και των εκπροσώπων του και εύχεται ειλικρινά στον Κένεθ Φαρίντ τα καλύτερα για το μέλλον. Λόγω της διαδικασίας μεταγραφής, θα χάσει τον αυριανό εκτός έδρας αγώνα εναντίον των Fubon Braves. Οι Taiwan Steel Falcons τον ευχαρίστησαν για τη σκληρή δουλειά και τη συνεισφορά του κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην ομάδα και του ευχήθηκαν συνεχή επιτυχία στο νέο του ταξίδι στο μπάσκετ», αναφέρει η ανακοίνωση.

Με τον Φαρίντ να τονίζει: «Δεν περίμενα να πω αντίο τόσο σύντομα. Είμαι πολύ ευγνώμων στην ομάδα που φρόντισε εμένα και την οικογένειά μου. Ευχαριστώ επίσης ιδιαίτερα τους Ταϊβανέζους οπαδούς για τον ενθουσιασμό τους, που έκαναν κάθε μέρα εδώ να είναι ιδιαίτερα ζεστή. Ελπίζω να έχω την ευκαιρία να παίξω ξανά στην Ταϊβάν στο μέλλον».