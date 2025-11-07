Παναθηναϊκός AKTOR: «Κοιτάζει» Κένεθ Φαρίντ

Οι εξελίξεις στην υπόθεση του Ματίας Λεσόρ αναγκάζουν τους «πράσινους» να τρέξουν ακόμα πιο γρήγορα με τον έμπειρο σέντερ να ειναι σε πρώτο πλάνο

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της μεταγραφής ενός ακόμα σέντερ στον Παναθηναϊκό μετά τα όσα έγιναν γνωστά αναφορικά με την κατάσταση του Ματίας Λεσόρ.

Οι «πράσινοι» έχουν βγει στην αγορά για ενίσχυση στη θέση «5» και ο Κένεθ Φαρίντ είναι σε πρώτο πλάνο, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα!

Ο Αμερικανός άσος είναι μία συμπληρωματική λύση, με τον Παναθηναϊκό να θέλει να ενισχύσει τη ρακέτα του, αφού στην παρούσα φάση δεν έχει καν «5άρι» στο ρόστερ του, με τους τραυματισμούς των Ρίσον Χολμς και Όμερ Γιούρτσεβεν.

Ο 36χρονος Αμερικανός ψηλός (2.04μ.) με σημαντική καριέρα στο NBA από το 2011 μέχρι το 2019 (Ντένβερ Νάγκετς, Μπρούκλιν Νετς και Χιούστον Ρόκετς) αγωνίζεται πλέον στην Ταϊβάν, ενώ στην Ευρώπη αγωνίστηκε πέρυσι με την Ρέτζιο Εμίλια (2024-25) και το 2021 είχε φορέσει τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Ο Παναθηναϊκός σύμωνα με όλες τις τελευταίες πληροφορίες και εξελίξεις αναμένεται να κινηθεί για την απόκτηση δύο παικτών που αγωνίζονται στο "5" μιας και ο Εργκίν Αταμάν θέλει να "διασφαλίσει"τη ρακέτα του και να μη βρεθεί και πάλι σε κατάσταση όπως αυτή του Βελιγραδίου όπου οι "πράσινοι" ουσιαστικά αγωνίστηκαν κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα μόνο με τον Ντίνο Μήτογλου.