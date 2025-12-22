Ομάδες

Ολυμπιακός: Επίσημο! Στον «ερυθρόλευκο» πάγκο έως το 2027 ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Onsports Team 22 Δεκεμβρίου 2025, 14:04
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Επίσημο! Στον «ερυθρόλευκο» πάγκο έως το 2027 ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την επέκταση της συμφωνίας με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος θα παραμείνει στον «ερυθρόλευκο» πάγκο μέχρι το 2027.

Οι «ερυθρόλευκοι» κι ο Βάσκος τεχνικός θα συνεχίσουν την κοινή πορεία τους και τα επόμενα χρόνια.

Οι δύο πλευρές είχαν δώσει τα χέρια για νέο συμβόλαιο και τη Δευτέρα (22/12) η ΠΑΕ Ολυμπιακός επισημοποίησε τη συμφωνία.

Ο Μεντιλίμπαρ ανέλαβε τους «ερυθρόλευκους» στις 11 Φεβρουαρίου 2024 και τους οδήγησε στην κατάκτηση του Conference League. Την επόμενη σεζόν κατέκτησε το νταμπλ στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας και την επιστροφή στο Champions League.

Μέχρι σήμερα έχει βρεθεί σε 97 παιχνίδια στον πάγκο της ομάδας του Πειραιά, έχοντας απολογισμό 64 νίκες, 19 ισοπαλίες και 14 ήττες.



