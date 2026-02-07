Ομάδες

Στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Onsports Team 07 Φεβρουαρίου 2026, 05:05
ΣΠΟΡ

Στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού στα social media

Το παρών στην τελευτή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων έδωσε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Ολυμπιακό Στάδιο του Μιλάνου μία φωτογραφία, στην οποία ποζάρει μαζί με τη σύζυγό του, Μαρέβα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του σημειώνει με χιουμοριστική διάθεση «αυτή τη φορά δεν βρέχει», κάνοντας αναφορά στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, όπου η έντονη βροχόπτωση είχε ταλαιπωρήσει τους δεκάδες χιλιάδες θεατές, χαλώντας επίσης τα σχέδια των διοργανωτών.

 
Υπενθυμίζεται ότι το 2024 ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε παρακολουθήσει την τελετή από τις κερκίδες μαζί με τη σύζυγό του και τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, φορώντας αδιάβροχα.

 



