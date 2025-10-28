Ομάδες

Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ: LIVE ο αγώνας του «τριφυλλιού» στη Euroleague
EUROKINISSI
Onsports Team 28 Οκτωβρίου 2025, 21:00
Δείτε LIVE την εξέλιξη του Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 7η αγωνιστική της Euroleague.

Μπορεί να βρισκόμαστε μόλις στην 7η αγωνιστική της EuroLeague αλλά ο Παναθηναϊκός απόψε δίνει έναν ακόμα πολύ κρίσιμο αγώνα, εν όψει της πολύ δύσκολης συνέχειας.

Οι “πράσινοι” που προέρχονται από την ήττα στη Μπολόνια και τους τριγμούς που δημιούργησε, θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, να προσθέσουν μία ακόμα νίκη στο ενεργητικό τους και να πάρουν… αέρα και ψυχολογία εν όψει μίας ακόμα πολύ δύσκολης αναμέτρησης που ακολουθεί με τη Μονακό στο Μόντε Κάρλο.

Μέχρι πρότινος ο Εργκίν Αταμάν είχε μια πολύ δύσκολη κατάσταση να διαχειριστεί με πολλά αγωνιστικά προβλήματα και πολλές απουσίες. Από χθες, όμως, τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα μιας και ο Τούρκος τεχνικός είδε σχεδόν όλους τους τραυματίες να επιστρέφουν και να προπονούνται. Φυσικά από τη συνθήκη αυτή εξαιρούνται οι Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

