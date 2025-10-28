Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι: Αποθέωση για Αταμάν

Ο Εργκίν Αταμάν κατά την είσοδό του στο glass floor, λίγη ώρα πριν από το τζάμόλ της αναμέτρησης, αποθεώθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού.

Περίπου δέκα λεπτά πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης με τη Μακάμπι, ο Εργκίν Αταμάν έκανε την εμφάνισή του στο glass floor του κλειστού των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και γνώρισε την καθολική αποθεώση από τον κόσμο της ομάδας.

Ο Τούρκος τεχνικός άκουγε το όνομά του από τους 18.000 και πλέον φίλους της ομάδας που έχουν πραγματοποιήσει ένα ακόμα sold out και ο ίδιος ανταπέδωσε με χειροκρότημα, ευχαριστώντας με τον δικό του τρόπο τους φίλους της ομάδας του "τριφυλλιού" που βρίσκονται απόψε στο "Telekom Center Athens'.