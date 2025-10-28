Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι: Όλοι μέσα, εκτός μόνο ο Ρογκαβόπουλος
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 28 Οκτωβρίου 2025, 20:16
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι: Όλοι μέσα, εκτός μόνο ο Ρογκαβόπουλος

Ο Εργκίν Αταμάν έχει όλους τους παίκτες του στη διάθεσή του, μιας και ο μόνος που έμεινε εκτός δωδεκάδας είναι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. 

Τα ευχάριστα χθεσινά νέα από την προπόνηση του Παναθηναϊκού, οριστικοποιήθηκαν πριν από λίγο καθώς όπως έγινε γνωστό ο Εργκίν Αταμάν έχει όλους τους παίκτες του στη διάθεσή του, πλην του Νίκου Ρογκαβόπουλου ο οποίος δεν έχει καταφέρει ακόμα να ξεπεράσει το διάστρεμμα στοι δεξί του πόδι.

Αντίθετα, κανονικά βρίσκονται στην δωδεκάδα της ομάδας οι Κέντρικ Ναν, Ρισόν Χολμς και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. 

Εκτός, λοιπόν, παραμένουν οι Νίκος Ρογκαβόπουλος (διάστρεμμα), Αλέξανδρος Σαμοντούροβ (κάταγμα στο δάχτυλο), Ματίας Λεσόρ (οστικό οίδημα), ενώ από την τελική 12άδα ο Εργκίν Αταμάν «έκοψε» και τον Γιάννη Κουζέλογλου.

Αναλυτικά οι 12άδες των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός AKTOR (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Οσμάν, Χολμς, Σλούκας, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιουρτσέβεν. 

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Κάτας): Χόαρντ, Κλαρκ, Σάντος, Γουόκερ, Σόρκιν, Μπρισέτ, Ρέιμαν, ΝτιΜπαρτολομέο, Ομορούγι, Ντάουτιν, Λιφ, Μπλατ.

ου


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
EUROLEAGUE

EuroLeague: Πρόστιμο 8.000 ευρώ στον Αταμάν

EuroLeague: Πρόστιμο 8.000 ευρώ στον Αταμάν

Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κηφισιά – Athens Kallithea 2-1: Πρώτο «τρίποντο» με ανατροπή στο Κύπελλο Ελλάδας!
19 λεπτά πριν Κηφισιά – Athens Kallithea 2-1: Πρώτο «τρίποντο» με ανατροπή στο Κύπελλο Ελλάδας!
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι: Νέα ατυχία για Χολμς
47 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι: Νέα ατυχία για Χολμς
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ηλιούπολη – ΑΕΚ: Οι γηπεδούχοι ζήτησαν elite ξένο διαιτητή για το ματς στο Κύπελλο Ελλάδας
1 ώρα πριν Ηλιούπολη – ΑΕΚ: Οι γηπεδούχοι ζήτησαν elite ξένο διαιτητή για το ματς στο Κύπελλο Ελλάδας
ΜΠΑΣΚΕΤ
Λεβίτσε – ΑΕΚ 69-71: Έκανε το «3 στα 3» στο BCL με καθοριστικό Μπάρτλεϊ
2 ώρες πριν Λεβίτσε – ΑΕΚ 69-71: Έκανε το «3 στα 3» στο BCL με καθοριστικό Μπάρτλεϊ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved