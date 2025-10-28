Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι: Όλοι μέσα, εκτός μόνο ο Ρογκαβόπουλος

Ο Εργκίν Αταμάν έχει όλους τους παίκτες του στη διάθεσή του, μιας και ο μόνος που έμεινε εκτός δωδεκάδας είναι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Τα ευχάριστα χθεσινά νέα από την προπόνηση του Παναθηναϊκού, οριστικοποιήθηκαν πριν από λίγο καθώς όπως έγινε γνωστό ο Εργκίν Αταμάν έχει όλους τους παίκτες του στη διάθεσή του, πλην του Νίκου Ρογκαβόπουλου ο οποίος δεν έχει καταφέρει ακόμα να ξεπεράσει το διάστρεμμα στοι δεξί του πόδι.

Αντίθετα, κανονικά βρίσκονται στην δωδεκάδα της ομάδας οι Κέντρικ Ναν, Ρισόν Χολμς και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Εκτός, λοιπόν, παραμένουν οι Νίκος Ρογκαβόπουλος (διάστρεμμα), Αλέξανδρος Σαμοντούροβ (κάταγμα στο δάχτυλο), Ματίας Λεσόρ (οστικό οίδημα), ενώ από την τελική 12άδα ο Εργκίν Αταμάν «έκοψε» και τον Γιάννη Κουζέλογλου.

Αναλυτικά οι 12άδες των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός AKTOR (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Οσμάν, Χολμς, Σλούκας, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιουρτσέβεν.

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Κάτας): Χόαρντ, Κλαρκ, Σάντος, Γουόκερ, Σόρκιν, Μπρισέτ, Ρέιμαν, ΝτιΜπαρτολομέο, Ομορούγι, Ντάουτιν, Λιφ, Μπλατ.