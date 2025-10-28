EuroLeague: Πρόστιμο 8.000 ευρώ στον Αταμάν

Onsports Team

Η διοργανώτρια Αρχή τιμώρησε τον κόουτς του Παναθηναϊκού για όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση με τη Βίρτους στην Μπολόνια, την περασμένη εβδομάδα.

Με πρόστιμο ύψους 8.000 ευρώ τιμήρησε ο Αθλητικός Δικαστής της EuroLeague τον Εργκίν Αταμάν για όσα συνέβησαν στο ματς της προηγούμενης εβδομάδας με τη Βίρτους στην Μπολόνια.

Συγκερκιμένα, όπως αναφέρεται στην ενημέρωση της διοργανώτριας Αρχής αυτό έγινε για πράξεις που δείχνουν έλλειψη σεβασμού προς τους διαιτητές” έπειτα από την αποβολή του στη συφκεκριμένη αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής.

Η διοργανώτρια αρχή τιμώρησε ακόμα με πρόστιμο τον προπονητή της Μακάμπι, Όντετ Κάτας, για τις δηλώσεις που έκανε μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, και τον ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Ο κ. Εργκίν Αταμάν, προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 8.000 ευρώ για πράξεις που συνιστούν έλλειψη σεβασμού προς τους διαιτητές κατά τη διάρκεια του αγώνα Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός , σύμφωνα με το άρθρο 27.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο κ. Όντετ Κάτας, προπονητής της Μακάμπι Τελ Αβίβ, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για δηλώσεις σχετικά με τη διαιτησία κατά τη διάρκεια του αγώνα Μακάμπι – Ολυμπιακός , σύμφωνα με το άρθρο 24.2.c) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο κ. Οφέρ Γιανάι, πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για δηλώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που εκφράζουν έλλειψη σεβασμού προς άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball”.