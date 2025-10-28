Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι: Ένα ακόμα "πράσινο" sold out
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 28 Οκτωβρίου 2025, 20:47
EUROLEAGUE

Οι φίλοι του 'τριφυλλιού" γέμισαν και πάλι το "Telekom Center Athens" εξαφανίζοντας τα εισιτήρια για μια ακπομα βραδιά. 

Η τρέλα στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού καλά κρατεί, αφού για μία ακόμα φορά στο "Telekom Center Athens" δε θα πέφτει... καρφίτσα. 

Πάνω από 18.000 φίλοι της ομάδας του "τριφυλλιού" θα βρίσκονται στο πλευρό της για την πολύ δύσκολη και κρίσιμη αναμέτρηση με τη Μακάμπι, με τους οπαδούς των "πράσινων" να... τρελαίνουν τα κοντέρ. 

Για ένα ακόμα βράδυ το γήπεδο είναι sold out και πλέον είναι γεγονός πως το "Telekom Center Athens" αποτελεί την πρωτεύουσα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. 



