Βαθμολογία Euroleague: Ανέβηκε στο 3-1 ο Παναθηναϊκός AKTOR – Highlights κι αποτελέσματα

Δείτε τα highlights του Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν και τη βαθμολογία της Euroleague, όπως διαμορφώθηκε μετά τα αποτελέσματα της Τετάρτης (15/10).

Ο Παναθηναϊκός καρδιοχτύπησε, ο Παναθηναϊκός τα... χρειάστηκε, ο Παναθηναϊκός δεν ήταν σοβαρός, αλλά στο τέλος της βραδιάς κατάφερε να πάρει την νίκη απέναντι στην εξαιρετική Βιλερμπάν με 91-85.

Και ο λόγος που ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη δεν ήταν άλλος από την εξαιρετική εμφάνιση των Ρισόν Χολμς και Κέντρικ Ναν. Ο πρώτος πραγματοποίησε την καλύτερή του εμφάνιση με το «τριφυλλιού» στο στήθος και ο δεύτερος πραγματοποίησε μία ακόμα εμφάνιση... MVP.

Ο σέντερ των «πράσινων» τελείωσε την αναμέτρηση με double - double έχοντας 24 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Ναν ήταν ο πρώτος σκόρερ της βραδιάς με 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στο 3-1 και στρέφει την προσοχή του στο πολύ δύσκολο παιχνίδι της Παρασκευής (17/10) με την Αναντολού Εφές στην Πόλη.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της Euroleague

Τρίτη 14 Οκτωβρίου

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα 71-92

Φενερμπαχτσέ – Dubai BC 69-93

Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις 88-79

Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές 78-82

Μπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο 64-53

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν 91-85

Βίρτους Μπολόνια – Μονακό 77-73

Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ 93-100

Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν 93-86

Παρί – Μπασκόνια 105-87

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

19:00 EuroLeague: Dubai BC – Μπαρτσελόνα Novasports5

20:00 EuroLeague: Ζαλγκίρις – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start

20:45 EuroLeague: Φενερμπαχτσέ – Μπάγερν Μονάχου Novasports4

22:00 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός Novasports Prime

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

20:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5

20:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime

20:30 EuroLeague: Μονακό – Βαλένθια Novasports Start

21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν – Βίρτους Μπολόνια Novasports6

21:45 EuroLeague: Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports4

21:45 EuroLeague: Μπασκόνια – Παρτίζαν Novasports2

