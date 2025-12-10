Αγγλία: Φιλικά με Ουρουγουάη και Ιαπωνία στο Γουέμπλεϊ

Onsports Team

Δύο σημαντικά φιλικά τεστ θα δώσουν τα «λιοντάρια», στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Αγγλία θα φιλοξενήσει την Ουρουγουάη και την Ιαπωνία σε φιλικούς αγώνες στο στάδιο Γουέμπλεϊ τον επόμενο Μάρτιο, 27 και 30 αντίστοιχα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Οι αγώνες θα είναι η τελευταία ευκαιρία για τον προπονητή της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, να αξιολογήσει την ομάδα του πριν οριστικοποιήσει τις επιλογές του τον Μάιο για το τουρνουά

«Είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που επιβεβαιώθηκαν αυτοί οι δύο αγώνες καθώς η χρονιά μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο διαμορφώνεται», δήλωσε ο Τόμας Τούχελ.

«Θέλαμε να παίξουμε με δύο ομάδες που κατατάσσονται στις 20 πρώτες στον κόσμο, αλλά και να δοκιμάσουμε τους εαυτούς μας απέναντι σε αντιπάλους εκτός Ευρώπης», πρόσθεσε.