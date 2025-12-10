Αρμάνι Μιλάνο: Το πλάνο του Ποέτα για να σταματήσει τον Παναθηναϊκό - Αποθέωσε τον Αταμάν

Onsports Team

Ο προπονητής της Αρμάνι Μιλάνο, Πέπε Ποέτα, έχει ξεκάθαρο στόχο να σταματήσει τη δημιουργία των γκαρντ του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο Μιλάνο για την αναμέτρηση της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague με την Αρμάνι (11/12, 21:30).

Ο προπονητής της ιταλικής ομάδας, Πέπε Ποέτα, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το Τριφύλλι και τον Εργκίν Αταμάν, κάνοντας ξεκάθαρο και το πλάνο του για να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη.

Αυτό δεν είναι άλλο από το να παίξει επιθετικά στην άμυνα απέναντι στα γκαρντ των «πράσινων», προκειμένου να κόψει τη δημιουργία τους κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός και οι παίκτες του για να μπορέσουν να φύγουν με το «διπλό» από το Μιλάνο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Αντιμετωπίζουμε μια ολοκληρωμένη, δυνατή ομάδα, με πυρήνα πρωταθλητών, που προπονείται από έναν πολύ διακεκριμένο προπονητή.

Η πρώτη μας προτεραιότητα θα είναι να περιορίσουμε, όσο το δυνατόν περισσότερο, τους πιο δημιουργικούς παίκτες του Παναθηναϊκού: Τον Σορτς, τον Σλούκα και τον Ναν. Για να το πετύχουμε αυτό, θα χρειαστούμε την πλήρη υποστήριξη των φιλάθλων μας, οι οποίοι, όπως έκαναν και στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, μπορούν να μας δώσουν την ενέργεια που θα χρειαστούμε.

Γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αστάθεια του ρόστερ μας, καθώς ορισμένοι παίκτες έχουν παίξει πολύ, άλλοι επιστρέφουν μετά από μια περίοδο απουσίας και άλλοι θα απουσιάσουν εντελώς, αλλά θα προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις προκλήσεις με τον ρυθμό και την υπερηφάνειά μας».

Δηλώσεις για το συγκεκριμένο παιχνίδι έκαναν και δύο παίκτες της Αρμάνι Μιλάνο. «Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, τρέφουμε μεγάλο σεβασμό για τον Παναθηναϊκό και γνωρίζουμε την αξία του. Θα πρέπει να παίξουμε με πολλή ενέργεια, υπομονή και δύναμη και να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, ειδικά στην άμυνα στους γκαρντ τους και στους ψηλούς τους», δήλωσε ο Λεάντρο Μπολμάρο.

Από την πλευρά του ο Αρμόνι Μπρουκς τόνισε: «Για να αντιμετωπίσουμε μία τόσο δυνατή ομάδα θα πρέπει να παίξουμε δυνατά από την αρχή. Ο Παναθηναϊκός είναι έμπειρος, έχει κάνει πολλές νίκες και μπορεί ακόμη περισσότερες. Θα είναι σημαντικό να τους εμποδίσουμε να βρουν ρυθμό, να μην τον υπαγορεύσουν και να δουλέψουμε ως ομάδα για να τους περιορίσουμε. Θα πρέπει να παίξουμε δυνατή άμυνα και να δυσκολέψουμε τα σουτ τους όσο περισσότερο γίνεται».