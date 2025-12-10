Ομάδες

Τάκης Λεμονής: Επέστρεψε στους πάγκους μετά από 8 χρόνια και δεν είναι για τον Ολυμπιακό!
Onsports Team 10 Δεκεμβρίου 2025, 16:46
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Ολυμπιακός

Μετά από περίπου οκτώ χρόνια αποχής, ο Τάκης Λεμονής επιστρέφει στους πάγκους στα 65 του χρόνια και μάλιστα σε ομάδα του εξωτερικού!

Ο Τάκης Λεμονής επιστρέφει στους πάγκους και δεν είναι για τον αγαπημένο του Ολυμπιακό, αλλά για την Ραντνίσκι!

Ο 65χρονος προπονητής ταξίδεψε στη Σερβία, συμφώνησε με την ομάδα και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο.

Ο Λεμονής έπιασε κατευθείαν δουλειά, μίλησε με τους παίκτες του συλλόγου και θα κάνει ντεμπούτο στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Νόβι Παζάρ στις 14/12.

Ο σέρβικος σύλλογος δεν έχει ξεκινήσει θετικά τη σεζόν καθώς μετά από 18 αγωνιστικές βρίσκεται στις θέσεις του υποβιβασμού με 16 βαθμούς.

Να θυμίσουμε ότι ο Τάκης Λεμονής είχε μείνει χωρίς ομάδα από τις αρχές Γενάρη του 2018 όταν έφυγε για μια ακόμα φορά από τον Ολυμπιακό.



