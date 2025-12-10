Οnsports Τeam

Τα UEFA Europa League και UEFA Conference League επιστρέφουν την Πέμπτη 11/12, με την COSMOTE TV να μεταδίδει τους αγώνες των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και 10 ακόμα ματς των δύο διοργανώσεων.

Η δημοσιογραφική ομάδα της COSMOTE TV θα βρίσκεται στην «καρδιά» των εξελίξεων, μεταφέροντας όλο το ρεπορτάζ με απευθείας συνδέσεις από τους αγωνιστικούς χώρους και ειδικές εκπομπές.

Οι αγώνες των ελληνικών ομάδων

Ο Παναθηναϊκός, μετά τις δύο σερί νίκες στη διοργάνωση, θα υποδεχθεί τη Βικτόρια Πλζεν (22:00, COSMOTE SPORT 5HD & 4K), με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στην ίδια θέση της βαθμολογίας με 9 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ, που μετρά 3 αγώνες αήττητος, θα ταξιδέψει στη Βουλγαρία για να αντιμετωπίσει τη Λουντογκόρετς (19:45, COSMOTE SPORT 3HD). Η ΑΕΚ, ερχόμενη από τη μεγάλη νίκη κόντρα στη Φιορεντίνα, θα επισκεφθεί την έδρα της πρωτοπόρου και αήττητης Σάμσουνσπορ (19:45, COSMOTE SPORT 4HD & START).

Οι υπόλοιποι αγώνες που ξεχωρίζουν

Στο πρόγραμμα της COSMOTE TV για τις δύο διοργανώσεις, ξεχωρίζουν, επίσης, τα ματς Ντινάμο Ζάγκρεμπ-Μπέτις (19:45, COSMOTE SPORT 6HD), Ουτρέχτη-Νότιγχαμ Φόρεστ (19:45, COSMOTE SPORT 7HD), Σέλτικ-Ρόμα (22:00, COSMOTE SPORT 3HD), Θέλτα-Μπολόνια (22:00, COSMOTE SPORT 4HD), Πόρτο-Μάλμε (22:00, COSMOTE SPORT 6HD) και Φιορεντίνα-Ντινάμο Κιέβου (19:45, COSMOTE SPORT 8HD).

Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών COSMOTE SPORT

Οι εκπομπές «European Football Show» (18.00 & 00.05, COSMOTE SPORT 2HD) με τους Αντρέα Παλομπαρίνι και Σωτήρη Κωσταβάρα και «European Football Show Greek Edition» (19.45 & 22.00, COSMOTE SPORT 2HD) με τον Τόλη Χριστοφοράκη, θα μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ, με απευθείας συνδέσεις με τους αγωνιστικούς χώρους, συνεντεύξεις, ψηφιακές αναλύσεις και τα καλύτερα στιγμιότυπα της βραδιάς. Επίσης, η εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό», με τον Γιώργο Μπιτσικώκο, θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση για όλα τα ματς των UEFA Europa League και UEFA Conference League (19.45 & 22.00, COSMOTE SPORT 1HD).

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων:

UEFA Europa League (League Phase, 6η Αγωνιστική, Πέμπτη 11/12)

Εκπομπή «European Football Show» (18.00, COSMOTE SPORT 2HD)

Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» (19.45, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «European Football Show Greek Edition» (19.45, COSMOTE SPORT 2HD)

Λουντογκόρετς-ΠΑΟΚ (19:45, COSMOTE SPORT 3HD)

Ντινάμο Ζάγκρεμπ-Μπέτις (19:45, COSMOTE SPORT 6HD)

Ουτρέχτη-Νότιγχαμ Φόρεστ (19:45, COSMOTE SPORT 7HD)

Φερεντσβάρος-Ρέιντζερς (19:45, COSMOTE SPORT 9HD)

Εκπομπή «European Football Show Greek Edition» (22.00, COSMOTE SPORT 2HD)

Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» (22.00, COSMOTE SPORT 1HD)

Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν (22:00, COSMOTE SPORT 5HD & 4K)

Σέλτικ-Ρόμα (22:00, COSMOTE SPORT 3HD)

Θέλτα-Μπολόνια (22:00, COSMOTE SPORT 4HD)

Πόρτο-Μάλμε (22:00, COSMOTE SPORT 6HD)

Βασιλεία-Άστον Βίλα (22:00, COSMOTE SPORT 7HD)

Στεάουα Βουκουρεστίου-Φέγενορντ (22:00, COSMOTE SPORT 8HD)

Εκπομπή «European Football Show» (Παρασκευή 12/12, 00.05, COSMOTE SPORT 2HD)

UEFA Conference League (League Phase, 5η Αγωνιστική, Πέμπτη 11/12)

Σάμσουνσπορ-ΑΕΚ (19:45, COSMOTE SPORT 4HD & START)

Φιορεντίνα-Ντινάμο Κιέβου (19:45, COSMOTE SPORT 8HD)

Ραπίντ Βιέννης-Ομόνοια (Πέμπτη 11/12, 22:00, COSMOTE SPORT 9HD)