Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν 91-85: Ναν κερνούσε, Χολμς έπινε και οι "πράσινοι" γλίτωσαν το κάζο

Πολύ πιο δύσκολα απ ότι θα περίμεναν οι "πράσινοι", ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Βιλερμπάν με 91-85 και έκανε το 3-1, με τους Αμερικανούς του "τριφυλλιού" να πραγματοποιούν εντυπωσιακή εμφάνιση.

Ο Παναθηναϊκός καρδιοχτύπησε, ο Παναθηναϊκός τα... χρειάστηκε, ο Παναθηναϊκός δεν ήταν σοβαρός, αλλά στο τέλος της βραδιάς κατάφερε να πάρει την νίκη απέναντι στην εξαιρετική Βιλερμπάν με 91-85.

Και ο λόγος που ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη δεν ήταν άλλος από την εξαιρετική εμφάνιση των Ρισόν Χολμς και Κέντρικ Ναν. Ο πρώτος πραγματοποίησε την καλύτερή του εμφάνιση με το "τριφύλλι" στο στήθος και ο δεύτερος πραγματοποίησε μία ακόμα εμφάνιση... MVP.

Ο σέντερ του "τριφυλλιού" τελέιωσε την αναμέτρηση με double - double έχοντας 24 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Κέντρικ Ναν ήταν ο πρώτος σκόρερ της βραδιάς με 26 πόντους, 5 ριμπάουντ κια 6 ασίστ.

Πλέον ο Παναθηναϊκός πήγε στο 3-1 και στρέφει την προσοχή του στο πολύ δύσκολο παιχνίδι της Παρασκευής με την Εφές στην Πόλη.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ξεκινήσει καθόλου καλά την αμυντική του λειτουργία με αποτέλεσμα να δώσει εύκολους πόντους στη Βιλερμπάν και τη ρακέτα του να είναι… γυμνή. Ο Αταμάν δεν το πολυσκέφτηκε και τράβηξε στον πάγκο τον Γιούρτσεβεν, ρίχνοντας στη “μάχη” τον Ρισόν Χολμς. Με το 2-4 υπέρ των Γάλλων ο Ναν ξεκίνησε να “ζεσταίνεται”. Οι “πράσινοι” προηγήθηκαν με 9-4, αλλά η άμυνα τους συνέχιζε να έχει πολλά προβλήματα, ενώ την ίδια ώρα στην επίθεση οι παίκτες του Παναθηναϊκού ήταν στατικοί. ΟΙ Γάλλοι με τον Σελίας να δίνει λύσεις ισοφάρισαν σε 9-9, ενώ στο 5’ το σκορ ήταν στο 13-12.

Ο Χολμς ήταν ο παίκτης που είχε αλλάξει το momentum της αναμέτρησης αφού ήταν πολύ καλός στην άμυνα, ενώ και στην επίθεση τελείωνε τις φάσεις μέσα στο “ζωγραφιστό”. Ο Παναθηναϊκός με τον Ναν να βρίσκει την ευκαιρία να πατήσει και πάλι γκάζι και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του με 22-14, με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με σκορ 26-19.

Η Βιλερμπάν επέστρεψε από το τρίποντο

Όσο καλό ήταν το “κλείσιμο” της πρώτης περιόδου για τον Παναθηναϊκό τόσο κακό ήταν το ξεκίνημα της δεύτερης. Οι “πράσινοι” δεν έδειχναν διατεθειμένοι να παίξουν άμυνα και δεχόμενοι 3 συνεχόμενα τρίποντα κατάφεραν να χάσουν μέσα σε χρόνο dt τη διαφορά που είχαν στα χέρια τους. Το 26-19 έγινε 28-28 με τον Αταμάν να είναι έξαλλος. Στο 13’ έγινε η φάση της βραδιάς με τον Μάριους Γκριγκόνις να πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι από τη στιγμή που επέστρεψε από την πολύμηνη αποχή του και το σοβαρό τραυματισμό, με τον ίδιο να το πανηγυρίζει έξαλλα και όλο το γήπεδο να σηκώνεται όρθιο και να τον αποθεώνει.

Στο τελευταίο πεντάλεπτο ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να “χτίσει” διαφορά αλλά όσο δεν κατάφερνε να παίξει σοβαρή άμυνα δε μπορούσε να το κάνει. Ο Ναν είχε συνδεθεί για τα καλά με το καλάθι των Γάλλων, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Μάλιστα δύο λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου ο Τραορέ με τρίποντο έκανε το 38-39 και κάπου εκεί ο Παναθηναϊκός… ξύπνησε. Ο Χουάντσο με τρίποντο απάντησε άμεσα και με σερί 10-0 οι “πράσινοι” μετέτρεψαν το εις βάρος τους 38-39 σε 48-39 και πήγαν στα αποδυτήρια έχοντας στα χέρια τους μια διαφορά 9 πόντων, που ήταν η μεγαλύτερη στο πρώτο μέρος.

Το «τριφύλλι» είχε τον έλεγχο

Οι γηπεδούχοι «ακούμπησαν» τη μπάλα στον Χολμς και πήραν το πρώτο διψήφιο προβάδισμα της βραδιάς (51-41 στο 23'), όμως για άλλο ένα ματς ήταν ασυνεπείς στην περιφερειακή τους άμυνα (58-51 στο 25', 42% με 8/19 3π. η Βιλερμπάν). Ο Χολμς πήγε στον πάγκο για «ανάσες» μέσα σε αποθέωση (15 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 1 κόψιμο) και το τρίποντο του ανεβασμένου στο β' μέρος Τζέριαν Γκραντ (5π., 2ασ.) διαμόρφωσε το 63-51 (27'). Ωστόσο, ο Νάντο ντε Κολό (5ασ.) και ο Ντέιβιντ Λάιτι (10π.) φρόντισαν ώστε να μειωθεί ξανά σε μονοψήφιο η απόσταση (68-60 στο 30'), καθώς οι «πράσινοι» δεν έβρισκαν ρυθμό στην άμυνά τους.

Ναν - Χολμς στο... ρελαντί

Οι φιλοξενούμενοι «ροκάνισαν» την απόσταση από τη γραμμή των βολών (72-66 στο 32') και ο Λάιτι με ένα τρίποντο διαμόρφωσε το 72-69 βάζοντας... φωτιά στο παιχνίδι (33'). Ο Αταμάν χρησιμοποίησε μαζί τους Σλούκα - Ναν και ο MVP δημιούργησε δις για ισάριθμα καρφώματα του εξαιρετικού Χολμς, που έκαναν το 76-69 (34'). Ο Ντε Κολό βρήκε τρίποντο μετά το time out του Πουπέ (76-72), αλλά ο ασταμάτητος Χολμς μάζεψε ένα επιθετικό ριμπάουντ και «απάντησε» (78-72 στο 35').

Ο Ουότσον με τρίποντο μείωσε εκ νέου (78-75) και ο Όσμαν με 2/2 βολές έκανε το 80-75, σε ένα σημείο που το ματς ήταν «ζωντανό» (4'41'' για το τέλος). Σε εκείνο το σημείο ο Αταμάν έκανε αλλαγές χάντμπολ μεταξύ άμυνας - επίθεσης με Καλαϊτζάκη - Σορτς και ο «ΠΚ» υποχρέωσε τον Ουότσον σε λάθος. Ο Σορτς αστόχησε σε ένα δίποντο, η Βιλερμπάν έκανε νέο λάθος και ο Όσμαν με 1/2β. έστειλε τον Παναθηναϊκό Aktor στο +6 (81-75). Ο Σέλιας με τη σειρά του βρήκε σίδερο σε τρίποντη προσπάθεια και με τη Βιλερμπάν να έχει συμπληρώσει φάουλ ο Όσμαν οδηγήθηκε ξανά στη γραμμή. Ο Τούρκος φόργουορντ έβαλε ξανά 1/2β. για το 82-75 (37') και ο Ντε Κολό αστόχησε προ του Χολμς. Οι «πράσινοι» ήταν αγκαλιά με τη νίκη, ο Ναν σκόραρε σαν σε προπόνηση για το 84-75, αλλά ο Ντε Κολό με ένα «ξέσπασμα» διαμόρφωσε το 84-81. Για άλλη μια φορά, όμως, ο Χολμς ήταν εκεί. Ο Αμερικανός με νέο επιθετικό ριμπάουντ και άλλο ένα γκολ - φάουλ «έγραψε» το 87-81 και «σφράγισε» τη νίκη του «τριφυλλιού» (91-85 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 26-19, 48-39, 68-60, 91-85.

Δείτε εδώ τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης