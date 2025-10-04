Ομάδες

Euroleague: Κορυφαίος ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, MVP της αγωνιστικής ο Μίροτιτς - Δείτε βίντεο
EUROKINISSI
Οnsports team 04 Οκτωβρίου 2025, 17:52
EUROLEAGUE

Euroleague: Κορυφαίος ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, MVP της αγωνιστικής ο Μίροτιτς - Δείτε βίντεο

Ο Νίκολα Μίροτιτς κέρδισε το βραβείο του MVP της 2ης αγωνιστικής στη Euroleague, στην οποία την κορυφαία εμφάνιση πραγματοποίησε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ του Παναθηναϊκού AKTOR.

Ο Ισπανός φόργουορντ είχε την υψηλότερη επίδοση στο σύστημα αξιολόγησης, αλλά η εμφάνιση του δεν αποδείχθηκε αρκετή για το «τριφύλλι».

Ο Ερνανγκόμεθ μέτρησε 27 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 39 βαθμούς στο PIR, αλλά ο Παναθηναϊκός έβγαλε στο παρκέ τον κακό του εαυτό κι η Μπαρτσελόνα σκόραρε 103 πόντους, παίρνοντας μια πολύ σπουδαία νίκη (103-96).

Δεύτερη καλύτερη επίδοση ήταν εκείνη του Ουέιντ Μπόλντουιν (36 πόντους και 34 βαθμούς στο PIR), αλλά η Φενέρμπαχτσε ηττήθηκε από τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας. Ως εκ τούτου, λοιπόν, το βραβείο κατέληξε στα χέρια του Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος με τη σειρά του έκανε μια τρομερή εμφάνιση, οδηγώντας τη Μονακό στη νίκη επί της Dubai BC.

Ο έμπειρος σέντερ μέτρησε 19 πόντους με 5/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 6/8 βολές, συν 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλέψίματα σε μόλις 20’16’’ που βρέθηκε στο παρκέ. Με αυτό τον τρόπο κέρδισε το 11ο βραβείο MVP της καριέρας του στη διοργάνωση, όντας στην πέμπτη θέση της σχετικής λίστας.

Big Plays Decide a 200-Point Thriller | Panathinaikos – Barcelona | R2 BASKETBALL HIGHLIGHTS 2025-26

Explosive Scoring HIGHLIGHTS | Wade Baldwin | Zalgiris vs Fenerbahce



