Euroleague: Κορυφαίος ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, MVP της αγωνιστικής ο Μίροτιτς - Δείτε βίντεο

Ο Νίκολα Μίροτιτς κέρδισε το βραβείο του MVP της 2ης αγωνιστικής στη Euroleague, στην οποία την κορυφαία εμφάνιση πραγματοποίησε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ του Παναθηναϊκού AKTOR.

Ο Ισπανός φόργουορντ είχε την υψηλότερη επίδοση στο σύστημα αξιολόγησης, αλλά η εμφάνιση του δεν αποδείχθηκε αρκετή για το «τριφύλλι».

Ο Ερνανγκόμεθ μέτρησε 27 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 39 βαθμούς στο PIR, αλλά ο Παναθηναϊκός έβγαλε στο παρκέ τον κακό του εαυτό κι η Μπαρτσελόνα σκόραρε 103 πόντους, παίρνοντας μια πολύ σπουδαία νίκη (103-96).

Δεύτερη καλύτερη επίδοση ήταν εκείνη του Ουέιντ Μπόλντουιν (36 πόντους και 34 βαθμούς στο PIR), αλλά η Φενέρμπαχτσε ηττήθηκε από τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας. Ως εκ τούτου, λοιπόν, το βραβείο κατέληξε στα χέρια του Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος με τη σειρά του έκανε μια τρομερή εμφάνιση, οδηγώντας τη Μονακό στη νίκη επί της Dubai BC.

Ο έμπειρος σέντερ μέτρησε 19 πόντους με 5/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 6/8 βολές, συν 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλέψίματα σε μόλις 20’16’’ που βρέθηκε στο παρκέ. Με αυτό τον τρόπο κέρδισε το 11ο βραβείο MVP της καριέρας του στη διοργάνωση, όντας στην πέμπτη θέση της σχετικής λίστας.