Βαθμολογία Euroleague: Επέστρεψε στις νίκες κι ανέβηκε στο 13-8 ο Παναθηναϊκός AKTOR

INTIME SPORTS

Οnsports Team

Δείτε τη βαθμολογία, μετά το Παναθηναϊκός – Βίρτους και τα υπόλοιπα ματς της Πέμπτης (08/01) στη Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός άρχισε να βρίσκει τον εαυτό του, επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας (84-71) της Βίρτους και θέλει να τρέξει ένα σερί νικών για να κάνει την απόλυτη επαναφορά.

Το γιατρικό για τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει τις τελευταίες ημέρες το «τριφύλλι» δεν είναι άλλο από τις νίκες και για τον λόγο αυτό η αναμέτρηση με την ομάδα της Μπολόνια ήταν κομβικής σημασίας.

Οι «πράσινοι» έπαιξαν αρκετά καλό μπάσκετ στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και πήραν αυτό που ήθελαν, μπροστά σε 18.000 φίλους του, οι οποίοι δε σταμάτησαν ούτε δευτερόλεπτο να στηρίζουν με τη φωνή τους.

Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρώτη του νίκη στη Euroleague για το 2026 κι ανέβηκε στο 13-8, δείχνοντας ότι ανακτά και πάλι τη χαμένη ψυχολογία του.

Τα αποτελέσματα της Πέμπτης (08/01)

Ντουμπάι - Φενέρμπαχτσε 92-81

Παναθηναϊκός AKTOR - Βίρτους Μπολόνια 84-71

Βαλένθια - Μονακό 92-101

Ρεάλ Μαδρίτης - Μακάμπι Τελ Αβίβ 98-86

Η βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6 Μονακό 14-7 Βαλένθια 14-7 Φενερμπαχτσέ 13-7 Μπαρτσελόνα 13-7 Ρεάλ Μαδρίτης 13-8 Παναθηναϊκός 13-8 Ολυμπιακός 11-8 Ζαλγκίρις Κάουνας 11-9 Ερυθρός Αστέρας 11-9 Αρμάνι Μιλάνο 10-10 Βίρτους Μπολόνια 10-11 Ντουμπάι 10-11 Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-13 Παρί 7-13 Μπάγερν Μονάχου 7-13 Μπασκόνια 6-14 Αναντολού Εφές 6-14 Βιλερμπάν 6-14 Παρτιζάν 6-14

*Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Παρασκευής (09/01)