Αταμάν: «Οι παίκτες παίζουν στον κορυφαίο σύλλογο – Τους πιστεύω πολύ»
Onsports Team 08 Ιανουαρίου 2026, 23:36
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Αταμάν: «Οι παίκτες παίζουν στον κορυφαίο σύλλογο – Τους πιστεύω πολύ»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε για την πίστη του στις δυνατότητες των παικτών του, τονίζοντας πως κι εκείνοι πρέπει να καταλάβουν πως παίζουν στην κορυφαία ομάδα της Ευρώπης.

Ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις με το που ολοκληρώθηκε το ματς με την Βίρτους Μπολόνια, μίλησε για τη σημασία της κατανόησης των παικτών του αναφορικά με το γεγονός πως είναι στην κορυφαία ευρωπαϊκή ομάδα. Ξεκαθάρισε όμως πως τους πιστεύει πολύ.

Οι δηλώσεις Αταμάν:

«Η απόδοση μας δεν ήταν στο καλύτερο δυνατό μας σημείο. Δείξαμε πάθος και αμυνθήκαμε πολύ καλά. Στην άμυνα όλα δούλεψαν. Δώσαμε μερικά τρίποντα, αλλά έτσι είναι το παιχνίδι. Είχαν συμμετοχή όλοι οι παίκτες, μας βοήθησαν πολύ κάποια επιθετικά ριμπάουντ.

Οι παίκτες πρέπει να καταλάβουν ότι παίζουν στον Παναθηναϊκό, στον κορυφαίο σύλλογο της Ευρώπης. Αν δείτε τα αποτελέσματα στην Ευρωλίγκα, τα φαβορί έχασαν. Εγώ πιστεύω πολύ στους παίκτες μου. Το σημαντικό είναι να βρεθείς στο F4»

 



