Χολμς: «Ευγνώμων που είμαι πίσω και μπορώ να βοηθήσω»
Onsports Team 08 Ιανουαρίου 2026, 23:27
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Χολμς: «Ευγνώμων που είμαι πίσω και μπορώ να βοηθήσω»

Ο Αμερικανός σέντερ ήταν ο κορυφαίος στη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί της Βίρτους και μίλησε για τη σημασία της παρουσίας της οικογένειάς του στο γήπεδο.

Εύκολη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR που έβγαλε αντίδραση με την Βίρτους Μπολόνια. Οι «πράσινοι» είχαν για κορυφαίο τον Ρισόν Χολμς. Ο Αμερικανός σέντερ δήλωσε ευγνώμων για το γεγονός πως επέστρεψε και βοηθά την ομάδα του.

Χαρακτηριστικά είπε:

«Είμαι απλά ευγνώμων που είμαι πίσω και μπορώ να βοηθήσω την ομάδα. Έπαιζα μπροστά στον πατέρα μου και νιώθω πως βελτιώνεται το παιχνίδι μου. Πρέπει να συνεχίσω να παίζω έτσι».

Για το αν τον βοήθησε η οικογένειά του: «Από τότε που ξεκίνησα να παίζω στα 8 μου χρόνια ήταν στο πλάι μου και με στηρίζουν. Κάθε φορά που τους βλέπω στις κερκίδες είναι τέλεια. Είναι φανατικοί οπαδοί μου. Για εμένα είναι έξτρα κίνητρο. Είναι εξαιρετικό να τους έχω εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος».



