Eurobasket 2025: «Θάψαμε τους Έλληνες στο παρκέ» γράφει ο τουρκικός Τύπος μετά τον ημιτελικό

Onsports Team

Διθυραμβικά είναι τα σχόλια του τουρκικού Τύπου μετά τη μεγάλη νίκη της Τουρκίας στον ημιτελικό του Eurobasket 2025 κόντρα στην Ελλάδα.

Η ελληνική ομάδα δεν παρουσιάστηκε ποτέ στο παρκέ, υπέστη βαρύτατη ήττα 94-68 από το «συγκρότημα» του Εργκίν Αταμάν, βγήκε από το… δρόμο του χρυσού μεταλλίου και την Κυριακή (14/09) θα διεκδικήσει στον μικρό τελικό το χάλκινο κόντρα την Φινλανδία.

Πάντως, στην Τουρκία, οι αναφορές του Τύπου είναι αποθεωτικές για την εθνική ομάδα της χώρας. «Θάψαμε τους Έλληνες στο παρκέ» και «Τσακίσαμε τους Έλληνες και πάμε τελικό» είναι μερικοί από τους τίτλους των εφημερίδων.

Το μήνυμα Ερντογάν

Σχόλιο για την πρόκριση της Τουρκίας στον τελικό, μετά την εύκολη επικράτηση επί της Ελλάδας έκανε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος με ανάρτησή του στο Χ ευχήθηκε η εθνική ομάδα της χώρας του να φτάσει μέχρι την κατάκτηση.

«Ας είναι ο Αλλάχ ο βοηθός σας, ας είναι το τέλος η κατάκτηση του τουρνουά», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος μετά τη νίκη στον ημιτελικό.

Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun #12DevAdam! ???https://t.co/5hPywHaICj — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 12, 2025

Παράλληλα, μετά το τέλος του αγώνα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε τους παίκτες και τους συνεχάρη στα αποδυτήρια. «Χάρηκα ιδιαίτερα και ευχαριστώ πολύ που μας κάνατε να ζήσουμε αυτές τις στιγμές», ήταν τα λόγια του Τούρκου προέδρου στον Εργκίν Αταμάν.