Eurobasket: Έξαλλος Αταμάν - «Ασέβεια FIBA, βάζουν την πρώτη ομάδα του ομίλου να παίξει μεσημέρι»

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της γειτονικής χώρας, σχολίασε το γεγονός πως η Τουρκία θα ανοίξει το πρόγραμμα του Σαββάτου (06/09) στις 12:00 κόντρα στην Σουηδία και έκανε λόγο για ασέβεια από την FIBA.

«Δεν μου αρέσει η ασέβεια της FIBA εναντίον μας, εναντίον της πρώτης ομάδας του ομίλου, η οποία τερμάτισε τον όμιλο αήττητη. Πρέπει να παίξουμε τον αγώνα νωρίτερα στις 12:00 αύριο. Είναι γελοίο. Είμαστε εδώ 15 μέρες και παίζουμε το πιο σημαντικό παιχνίδι στη φάση των νοκ άουτ, έναν αγώνα αποκλεισμού, στις 12:00», ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε: «Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι, ακόμα κι αν παίξουμε στις τρεις το πρωί, κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τον στόχο μας να προχωρήσουμε στη φάση των μεταλλίων. Αυτή τη στιγμή, ονειρεύομαι μόνο να προχωρήσω στη φάση των μεταλλίων. Ο αγώνας εναντίον της Σερβίας τελείωσε. Τώρα, επικεντρώνομαι μόνο στο να κερδίσει η εθνική ομάδα αύριο τη Σουηδία και να προκριθεί στα προημιτελικά».

Τέλος, ο Εργκίν Αταμάν υποστήριξε: «Είδαμε τις δυνατότητες της ομάδας μας. Στην πραγματικότητα, γνωρίζω αυτές τις δυνατότητες, αλλά σε όλα αυτά τα παιχνίδια που παίξαμε, τέλεια παιχνίδια, εξαιρετική άμυνα, στην επίθεση κυκλοφορούσαμε την μπάλα πολύ καλά, πάντα την μοιραζόμασταν. Ειδικά εναντίον του φαβορί αυτού του Ευρωμπάσκετ, της Σερβίας, παίξαμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα του Top 16 και ελπίζω για τα προημιτελικά, και για να προκριθούμε στον τελικό».