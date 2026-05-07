ΠΑΟΚ: Στο «κάδρο» και ο Λορέντζο Μπράουν – Τι αναφέρουν στο Ισραήλ

Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πρόταση στον 36χρονο Αμερικανό με ισπανικό διαβατήριο, Λορένζο Μπράουν, σύμφωνα με δημοσίευμα από το Ισραήλ.

Παρελθόν από την Αρμάνι Μιλάνο αναμένεται να αποτελέσει το προσεχές καλοκαίρι ο Λορέντζο Μπράουν, καθώς ο έμπειρος γκαρντ βρίσκεται εκτός ομάδας από τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Israel Hayom, το οποίο αναπαράγεται και από το ιταλικό PianetaBasket, ο ΠΑΟΚ φέρεται να έχει καταθέσει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις στον 36χρονο Αμερικανό με ισπανικό διαβατήριο.

Το ίδιο ρεπορτάζ κάνει λόγο για σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού της ομάδας της Θεσσαλονίκης, αλλά και για την πιθανή άφιξη προπονητή υψηλού επιπέδου, όπως ο Αντρέα Τρινκιέρι, στοιχεία που δείχνουν τη διάθεση του «Δικεφάλου του Βορρά» να ενισχυθεί δυναμικά ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Το όνομα του Μπράουν προστίθεται σε εκείνα των Νικ Καλάθη, Ουίλ Κλάιμπερν και Ναζ Μήτρου-Λονγκ, οι οποίοι επίσης έχουν συνδεθεί μεταγραφικά με τον ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα.

Ο πολύπειρος γκαρντ διαθέτει σημαντική εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο της EuroLeague, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Παναθηναϊκό, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Φενέρμπαχτσε και Ερυθρό Αστέρα.

Τη φετινή σεζόν με την Αρμάνι Μιλάνο κατέγραψε συμμετοχή σε 12 παιχνίδια της EuroLeague, μετρώντας κατά μέσο όρο 5,8 πόντους και 2,7 ασίστ σε περίπου 15 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

