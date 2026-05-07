«Εξετάζει και τον Σαμοντούροβ το North Carolina»

Το πανεπιστήμιο του North Carolina φαίνεται πως συνεχίζει να στρέφει το ενδιαφέρον του προς την ελληνική αγορά ταλέντων. Μετά τη συμφωνία με τον Νεοκλή Αβδάλα, εξετάζει σοβαρά και την περίπτωση του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα.

Ο πάουερ φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR έχει καταφέρει να τραβήξει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων του NCAA. Τη φετινή σεζόν καταγράφει κατά μέσο όρο 2,6 πόντους και 0,7 ριμπάουντ ανά παιχνίδι στην EuroLeague.