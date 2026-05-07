Προμηθέας: Σε προχωρημένες επαφές με τον Γιώργο Βόβορα για τον πάγκο

Ο Γιώργος Βόβορας βρίσκεται πολύ κοντά στο να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Προμηθέα, καθώς οι επαφές των δύο πλευρών είναι σε προχωρημένο στάδιο.

Ο Έλληνας προπονητής συζητά με την ομάδα της Πάτρας προκειμένου να αποτελέσει τον νέο head coach του συλλόγου, πραγματοποιώντας παράλληλα την επιστροφή του στους ελληνικούς πάγκους.

Όπως όλα δείχνουν, ο Βόβορας αναμένεται να είναι ο άνθρωπος που θα οδηγήσει τον Προμηθέα τη νέα αγωνιστική περίοδο, μετά τη φετινή σεζόν στην οποία οι Πατρινοί ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στη 10η θέση της Stoiximan Greek Basketball League, με στόχο την αγωνιστική βελτίωση τη νέα χρονιά.