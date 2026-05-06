Περιστέρι - ΠΑΟΚ 72-77: Με Μπέβερλι και… άγχος στα ημιτελικά

Με κορυφαίο τον Πάτρικ Μπέβερλι, ο ΠΑΟΚ επικράτησε στο Περιστέρι με 77-72 και εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά της Stoiximan GBL, ολοκληρώνοντας τη σειρά των προημιτελικών χωρίς απώλειες.

Ο έμπειρος γκαρντ είχε καθοριστική παρουσία, φτάνοντας μία ανάσα από το triple-double με 19 πόντους, 9 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ πρόσθεσε και 3 κλεψίματα. Με αυτόν τον τρόπο κάλυψε το κενό του τραυματία Κλίβελαντ Μέλβιν, ο οποίος δεν αγωνίστηκε λόγω προβλήματος στην ποδοκνημική.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης διατήρησε την ψυχραιμία της στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης και άντεξε στην πίεση των γηπεδούχων, παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Τάι Νίκολς, που σημείωσε 24 πόντους.

Με τη νίκη αυτή, ο ΠΑΟΚ «σφράγισε» το εισιτήριο για την επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή της σειράς ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Μύκονο.