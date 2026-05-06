ΠΑΟΚ: Χωρίς Μέλβιν στο Game 2 με το Περιστέρι

Με θεατή τον Κλίβελαντ Μέλβιν θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ το Περιστέρι (19:00, ΕΡΤ2 Σπορ) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», στη δεύτερη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα προημιτελικά των πλέι οφ της Greek Basketball League. Ο Αμερικανός φόργουορντ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στην αριστερή ποδοκνημική και αποφασίστηκε να μη συμπεριληφθεί στην εξάδα των ξένων του «Δικεφάλου» για το ματς.

Ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 στη σειρά, μετά την επικράτησή του στο πρώτο παιχνίδι που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη (91-79) και εφόσον νικήσει, θα εξασφαλίσει την παρουσία του στα ημιτελικά των πλέι οφ του πρωταθλήματος.

Σε περίπτωση νίκης του Περιστερίου, οι ομάδες θα αναμετρηθούν σε τρίτο αγώνα, στο PAOK Sports Arena, την Κυριακή (10/5), ο οποίος και θα καθορίσει ποια από τις δύο θα πάρει την ποθητή πρόκριση στους «4» της GBL.