Περιστέρι - ΠΑΟΚ: Game 2 για τα playoffs της GBL

Ο ΠΑΟΚ έχει το προβάδισμα για την πρόκριση στα ημιτελικά των playoffs της Stoiximan GBL, έχοντας επικράτησε άνετα με 91-79 στην πρώτη αναμέτρηση της προημιτελικής φάσης.

Πλέον, οι δύο ομάδες δίνουν ραντεβού το απόγευμα της Τετάρτη (6/5, 19:00) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», σε μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Αν ο ΠΑΟΚ πάρει τη νίκη, τότε θα κάνει το 2-0 στη σειρά και θα σφραγίσει την πρόκριση για ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Μύκονο.

Σε αντίθετη περίπτωση, με νίκη της ομάδας του Περιστερίου, οι δυο «μονομάχοι» θα τεθούν εκ νέου αντιμέτωποι την Κυριακή 10 Μαΐου.

