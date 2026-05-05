Διαιτητής της GBL κατηγορείται για πλαστογραφία με όφελος 120.000 ευρώ

Τη στιγμή που Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΑΕΚ ετοιμάζονται να διαφημίσουν τη χώρα μας και το άθλημα σε όλη την Ευρώπη, το ελληνικό μπάσκετ βιώνει τραγικές καταστάσεις. Μετά τα όσα έχουν καταγγελθεί από τη διοίκηση της ΚΑΕ Μαρούσι για τον πρόεδρο της ΕΟΚ και τα θέματα της διαιτησίας, ένα δημοσίευμα ήρθε να ταράξει ακόμα περισσότερο τα ήδη… ταραγμένα νερά της Ομοσπονδίας και της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας.

Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στην ιστοσελίδα iEidiseis, διεθνής διαιτητής που ορίζεται στα κρίσιμα παιχνίδια της Greek Basketball League, αντιμετωπίζει κατηγορίες για πλαστογραφία, με σκοπούμενο περιουσιακό όφελος και ζημιά που υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ. Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ως σοβαρή και έχει οριστεί ανακριτής από το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Η καταγγελία αναφέρει:

«Πλαστογραφία (νόθευση) με χρήση κατ’ εξακολούθηση, με σκοπούμενο περιουσιακό όφελος και ζημιά που υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ. Μάλιστα για την υπόθεση, η οποία θεωρείται σοβαρή ορίζεται ανακριτής για τα περαιτέρω από το Πρωτοδικείο Αθηνών».

Μάλιστα, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν, η υπόθεση «τρέχει» από τον Οκτώβριο 2025 στα δικαστήρια, αλλά η ΕΟΚ ή η ΚΕΔ δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο και ορίζει το εν λόγω πρόσωπο κανονικά στα παιχνίδια του πρωταθλήματος.