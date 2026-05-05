· Άρης

ΚΑΕ Άρης: Ο απολογισμός του πρώτου τριμήνου του 2026

Τον απολογισμό του για το πρώτο τρίμηνο του 2026 παρουσίασε η ΚΑΕ ΑΡΗΣ, με το σύλλογο να εμβαθύνει κυρίως στα οικονομικά στοιχεία του συλλόγου. 

ΚΑΕ Άρης: Ο απολογισμός του πρώτου τριμήνου του 2026
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Άρης πραγματοποίησε απολογισμό για το πρώτο τρίμηνο του 2026, με την κιτρινόμαυρη ΚΑΕ να παρουσιάζει οικονομικά στοιχεία αλλά και δράσεις γύρω από τη γιγάντωση του συλλόγου.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ:

«Μετά την πλήρη εξόφληση στο τέλος του 2025, οι οφειλές της ΚΑΕ παραμένουν μηδενικές
+3 sold outs σ’ αυτό το διάστημα (Παναθηναϊκός, Νεπτούνας, Πανιώνιος)
86% πληρότητα γηπέδου βάσει της διάθεσης των εισιτηρίων
Νο 2 στην Ευρωλίγκα και το EuroCup αναφορικά με τις αλληλεπιδράσεις στα social media ανά ακόλουθο
3 μεγάλες χορηγικές συμφωνίες, με UBER, Coca Cola κα Ebury
Ενίσχυση της συνεργασίας με τον Α.Σ. ΑΡΗΣ
Ανάληψη της Ακαδημίας Μπάσκετ από το καλοκαίρι
Έναρξη τεχνικής μελέτης για το "Nick Galis Hall"»

COMMENTS
LATEST NEWS
15:26 EUROLEAGUE

Αταμάν για Γιαννακόπουλο: «Δεν προκάλεσε κανέναν, πρέπει να δει το Final-4 από κοντά»

15:20 GREEK BASKET LEAGUE

ΚΑΕ Άρης: Ο απολογισμός του πρώτου τριμήνου του 2026

15:07 ΜΠΑΣΚΕΤ

Πέθανε ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ

15:03 GREEK BASKET LEAGUE

Διαιτητής της GBL κατηγορείται για πλαστογραφία με όφελος 120.000 ευρώ

14:59 SUPER LEAGUE

Super League: Παίκτης του μήνα ο Κοϊτά της ΑΕΚ

14:48 CHAMPIONS LEAGUE

Πλήγμα στην Παρί: Χάνει τον Χακίμι για τον ημιτελικό με τη Μπάγερν

14:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαν. Γιουνάιτεντ: Προς παραμονή και τη νέα σεζόν ο Κάρικ

14:00 OPINION

Η πλήρης αποδόμηση της, κατά τα άλλα, κορυφαίας ομάδας

13:46 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μάλαγα: Πονοκέφαλος ενόψει ΑΕΚ

13:29 SUPER LEAGUE

«Ο Γεντβάι επιστρέφει στην Ντινάμο»

13:19 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ίντερ: Ανανεώνει ο Κίβου μετά την κατάκτηση του Σκουντέτο

13:00 BET ON

ΤΖΟΚΕΡ πολλών αστέρων στην αποψινή κλήρωση με έπαθλο 8,6 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας