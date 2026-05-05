ΚΑΕ Άρης: Ο απολογισμός του πρώτου τριμήνου του 2026

Ο Άρης πραγματοποίησε απολογισμό για το πρώτο τρίμηνο του 2026, με την κιτρινόμαυρη ΚΑΕ να παρουσιάζει οικονομικά στοιχεία αλλά και δράσεις γύρω από τη γιγάντωση του συλλόγου.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ:

«Μετά την πλήρη εξόφληση στο τέλος του 2025, οι οφειλές της ΚΑΕ παραμένουν μηδενικές

+3 sold outs σ’ αυτό το διάστημα (Παναθηναϊκός, Νεπτούνας, Πανιώνιος)

86% πληρότητα γηπέδου βάσει της διάθεσης των εισιτηρίων

Νο 2 στην Ευρωλίγκα και το EuroCup αναφορικά με τις αλληλεπιδράσεις στα social media ανά ακόλουθο

3 μεγάλες χορηγικές συμφωνίες, με UBER, Coca Cola κα Ebury

Ενίσχυση της συνεργασίας με τον Α.Σ. ΑΡΗΣ

Ανάληψη της Ακαδημίας Μπάσκετ από το καλοκαίρι

Έναρξη τεχνικής μελέτης για το "Nick Galis Hall"»