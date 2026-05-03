Stoiximan GBL: Ιστορική άνοδος για τους Vikos Falcons

Ιστορική επιτυχία για τους Vikos Falcons, οι οποίοι επικράτησαν 87-72 του Παπάγου στον τελικό του Final 4 της Elite League και εξασφάλισαν την άνοδο στη Stoiximan GBL.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί ορόσημο για το μπάσκετ της Ηπείρου, καθώς για πρώτη φορά ομάδα της περιοχής θα εκπροσωπηθεί στην κορυφαία κατηγορία στους άνδρες, με τα «Γεράκια» να χαρίζουν ξεχωριστές στιγμές στους φιλάθλους τους. Από την άλλη, ο Παπάγου δεν κατάφερε να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία έπειτα από 27 χρόνια, παρά την προσπάθειά του.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι Vikos Falcons είχαν τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά και διατήρησαν σταθερά το προβάδισμα μέχρι το τέλος. Πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Κουίνσι Άντερσον με 21 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ εξαιρετική ήταν και η παρουσία του Σαράντη Μαστρογιαννόπουλου με 21 πόντους και 8 ασίστ, καθώς και του Δημήτρη Γράβα που πρόσθεσε 13 πόντους. Οι Γιαννιώτες επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, φτάνοντας δίκαια στην άνοδο.

Τα δεκάλεπτα: 16-23, 34-44, 52-59, 72-87.